Kilkaset interwencji strażaków. "Jak zwykle trudna noc"

Rzecznik PSP o interwencjach w noc sylwestrową Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski mówił w czwartek rano we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że to była "jak zwykle trudna" noc. - Niestety 1 stycznia to jest bardzo pracowita służba dla strażaków w całej Polsce. I dla tych z państwowej straży, i dla ochotniczej straży pożarnej - dodał.

Przekazał, że "tylko przez pierwszą godzinę Nowego Roku strażacy odebrali ponad 330 zgłoszeń o pożarach".

Jak podkreślił, większość z nich wywołana była przez fajerwerki. Dodał, że było "bardzo dużo zdarzeń związanych z pożarami wiatr śmietnikowych, ale też budynków".

775 interwencji strażaków w noc sylwestrową

Kierzkowski poinformował, że od północy do 6 rano było 775 interwencji strażaków, w tym 546 w związku z pożarami. - Skala jest olbrzymia - powiedział.

Jak mówił, w poprzednich dniach w ciągu doby dochodziło do około 250-300 pożarów. - Teraz mamy tylko przez pierwsze sześć godzin blisko 550, więc widać, że rzeczywiście fajerwerki zrobiły swoją robotę i niestety powstały pożary w naszych domach, w obiektach mieszkalnych - zaznaczył.

Do poważniejszych pożarów doszło między innymi w Świnnej Porębie w województwie małopolskim, gdzie ogień objął budynek gospodarczy oraz częściowo dom jednorodzinny. Zginęła tam jedna osoba.

Ofiarę śmiertelną spowodował też pożar domu rodzinnego w Sarnach Wielkich (województwo opolskie).

W Wieleniu w Wielkopolsce, gdzie pożar zajął poddasze hotelu, na czas działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano 19 osób.

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24