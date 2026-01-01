Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kilkaset interwencji strażaków. "Jak zwykle trudna noc"

straz pozarna shutterstock_2713607005
Rzecznik PSP o interwencjach w noc sylwestrową
Źródło: TVN24
Przez sześć godzin od północy w noc sylwestrową strażacy interweniowali 775 razy, w tym 546 w związku z pożarami. Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski, 1 stycznia to "bardzo pracowita służba dla strażaków w całej Polsce".

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski mówił w czwartek rano we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że to była "jak zwykle trudna" noc. - Niestety 1 stycznia to jest bardzo pracowita służba dla strażaków w całej Polsce. I dla tych z państwowej straży, i dla ochotniczej straży pożarnej - dodał.

Przekazał, że "tylko przez pierwszą godzinę Nowego Roku strażacy odebrali ponad 330 zgłoszeń o pożarach".

Jak podkreślił, większość z nich wywołana była przez fajerwerki. Dodał, że było "bardzo dużo zdarzeń związanych z pożarami wiatr śmietnikowych, ale też budynków".

775 interwencji strażaków w noc sylwestrową

Kierzkowski poinformował, że od północy do 6 rano było 775 interwencji strażaków, w tym 546 w związku z pożarami. - Skala jest olbrzymia - powiedział.

Jak mówił, w poprzednich dniach w ciągu doby dochodziło do około 250-300 pożarów. - Teraz mamy tylko przez pierwsze sześć godzin blisko 550, więc widać, że rzeczywiście fajerwerki zrobiły swoją robotę i niestety powstały pożary w naszych domach, w obiektach mieszkalnych - zaznaczył.

Do poważniejszych pożarów doszło między innymi w Świnnej Porębie w województwie małopolskim, gdzie ogień objął budynek gospodarczy oraz częściowo dom jednorodzinny. Zginęła tam jedna osoba.

Ofiarę śmiertelną spowodował też pożar domu rodzinnego w Sarnach Wielkich (województwo opolskie).

W Wieleniu w Wielkopolsce, gdzie pożar zajął poddasze hotelu, na czas działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano 19 osób.

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24
Nowy Rok

Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24

Nowy Rok
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSikorski / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaNowy rokWstajesz i wiesz
Czytaj także:
imageTitle
Krytykują Sabalenkę, a ona swoje. "Następny mecz zróbmy w innym formacie"
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Mężczyzna śmiertelnie raniony nożem, trzy osoby zatrzymane
Poznań
Pociąg utknął koło Nidzicy
Pociąg utknął koło Nidzicy, pasażerowie bez ogrzewania
Olsztyn
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
W zgliszczach znaleźli ciało mężczyzny
Kraków
Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 19 osób
Ogień na poddaszu hotelu, ewakuowało się kilkanaście osób
Poznań
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
WARSZAWA
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Tragedia w sylwestrową noc. Dziesiątki osób nie żyją, około stu rannych
Świat
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
WARSZAWA
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
Nowy Rok z zagrożeniami ze strony pogody
METEO
imageTitle
Terminarz meczów Polski w United Cup 2026
EUROSPORT
noworodek shutterstock_1426845299
Kolejna porodówka zamknięta
Rzeszów
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
WARSZAWA
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
Prawie 16 mężczyzna spędzi w więzieniu
Ukrywał się dwa lata, w więzieniu spędzi 16
Rzeszów
Mężczyzna stracił duże pieniądze
Rozkochał w sobie i oszukał kilkanaście osób
Poznań
imageTitle
San Antonio Spurs wrócili na zwycięską ścieżkę. Sochan bez minut
EUROSPORT
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Braniewie
Fajerwerki uderzyły w sklep, wybuchł pożar
Olsztyn
Choinka na placu Zamkowym (zdj. ilustracyjne)
Pożar choinki na placu Zamkowym. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
WARSZAWA
Władimir Putin
Rzekomy atak na rezydencję Putina. Ustalenia CIA
Świat
Książki polecane na 2026
Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy
Anna Zaleska
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek. Nie żyje 31-letni mężczyzna, trzy osoby ranne
Kraków
Turystce z Polski pomogli słowaccy ratownicy
Akcja ratunkowa w sylwestrową noc na Babiej Górze
Świat
imageTitle
Joshua wypisany ze szpitala. "Targają nim emocje po stracie przyjaciół"
EUROSPORT
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Atak na taksówkarza, mężczyzna nie żyje
Olsztyn
Łabędzie
Łabędzie z ptasią grypą. Wyznaczono strefę zakażenia
Białystok
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
METEO
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica