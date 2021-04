"Wydają miliony, a od kiedy rządzą, nie powiedzieli nam nic nowego o tej katastrofie"

Jackowski: jeżeli chodzi o prokuraturę, jeżeli chodzi o komisję, nie dały one odpowiedzi

Senator klubu Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski pytany, czy wierzy w to, że na pokładzie tupolewa doszło do eksplozji, odparł, że "czeka na raport końcowy" w tej sprawie. - Nadal nie mogę się doczekać ani postępowania prokuratury, ani komisji pana Macierewicza. Uchylę się od odpowiedzi - powiedział.

Kamiński: od kiedy rządzą, nie powiedzieli nam nic nowego o tej katastrofie

- Warto zapytać rodziny ofiar, co czują, kiedy widzą, że sprawa katastrofy smoleńskiej jest co miesiąc wykorzystywana do brudnej polityki. I warto zapytać na co poszły pieniądze Polaków - dodał Kamiński.