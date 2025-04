Ministra o zachowaniu Brauna: nie ma zgody na zastraszanie lekarzy i zatrzymywanie pracy szpitala

Kotula o zachowaniu Brauna: nie ma zgody na to, żeby wtargnąć do szpitala, okupować go Źródło: TVN24

Nie ma zgody na łamanie prawa, na to, żeby wtargnąć do szpitala i go okupować - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Odniosła się do sytuacji w szpitalu w Oleśnicy, gdzie Grzegorz Braun uniemożliwiał pracę ginekolożki Gizeli Jagielskiej.

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun wtargnął w środę do szpitala w Oleśnicy i uniemożliwiał pracę ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Sprawą zajmuje się prokuratura, postępowanie dotyczy "pozbawienia wolności lekarki". "Każdy, kto grozi lekarzom i dezorganizuje pracę szpitala poniesie surowe konsekwencje swoich czynów" - napisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

O placówce zrobiło się głośno po publikacji na temat historii pacjentki z Łodzi, u której zdiagnozowano wadę płodu. Jej ciążę przerwano w szpitalu w Oleśnicy.

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula, odnosząc się w czwartek w "Jeden na jeden" do wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy, oceniła, że Braun "złamał prawo".

- Bardzo się cieszę, że prokuratura rejonowa podjęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Cieszę się także, że MSWiA szybko zareagowało i wiceminister Szczepański z Lewicy i minister Tomasz Siemoniak, ale też minister Bodnar wysłali wczoraj jednoznaczny sygnał - mówiła.

- Nie ma zgody na łamanie prawa, nie ma zgody na to, żeby wtargnąć do szpitala, żeby okupować tak naprawdę szpital - podkreśliła Kotula.

Jej zdaniem "to są działania terrorystyczne wobec pacjentek, lekarzy, dyrektorów tego szpitala". - Nie ma dzisiaj zgody na zastraszanie lekarzy, na zastraszanie dyrekcji, na zatrzymywanie pracy szpitala - dodała.