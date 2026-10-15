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Polska

Karol Nawrocki w siedzibie TK. Igor Tuleya: na ślubowanie się spóźnił

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Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Sędzia Igor Tuleya: jeśli Nawrocki chciał jednak przyjąć ślubowanie od sędziego Berka, to się spóźnił,
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Trudno mi tłumaczyć tę sytuację i ten ruch pana prezydenta - powiedział sędzia Igor Tuleya w TVN24, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym. Jak podkreślił, ciężko mu "pogodzić się z tym, że ktoś, kto powinien być strażnikiem konstytucji, tę konstytucję łamie".

Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w środę około godziny 16. Przed południem, po ślubowaniu w Sejmie, w Trybunale był też Maciej Berek. Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuścił go do orzekania "do czasu uzyskania informacji od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".

- Jeśli pan doktor Nawrocki chciał jednak przyjąć ślubowanie od sędziego Berka, to się spóźnił, bo pan sędzia Berek takie ślubowanie wobec prezydenta skutecznie złożył - skomentował w TVN24 sędzia Igor Tuleya ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

- Nie wiem, trudno mi tłumaczyć tę sytuację i ten ruch pana prezydenta - kontynuował.

Jak podkreślił Tuleya, "przede wszystkim ciężko mi się pogodzić z tym, że ktoś, kto powinien być strażnikiem konstytucji, tę konstytucję łamie". - Nie wiem, jakie jest tego wytłumaczenie. Mocny snus, prawny luz? - ironizował sędzia.

Spór o Trybunał Konstytucyjny
Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Mariusz Gosek podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Mariusz Gosek podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Policja zabezpiecza protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Policja zabezpiecza protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Poseł PiS Piotr Gliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Poseł PiS Piotr Gliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Kaczyński przed Trybunałem, protest
Kaczyński przed Trybunałem, protest
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Tuleya o zdarzeniu w TK: po to mamy państwo, żeby reagowało

Berek relacjonował w "Kropce nad i" w TVN24, że Święczkowski uniemożliwił mu wejście do korytarza sędziowskiego i "wypchnął" go. Tuleya pytany o to zajście, powiedział: - Trochę czuję bezradność, ale ciągle wierzę w państwo, i uważam, że po to mamy państwo, żeby reagowało w takich sytuacjach. Jeśli prawo jest łamane, trzeba tego prawa bronić. Jeśli komuś dzieje się krzywda, jeśli jest atakowany funkcjonariusz, sędzia Berek, to państwo powinno stanąć w jego obronie.

Berek złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wnioskował o zabezpieczenie monitoringu.

Tuleya komentował również niedopuszczanie sędziów TK do orzekania. - Tutaj prawo jest jasne (...) Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie pełni tutaj żadnej roli. Jeśli, czy to pan doktor Nawrocki, czy pan Święczkowski, blokują objęcie służby przez pana sędziego Berka, tym samym naruszają prawo. Przede wszystkim łamią artykuł 194. konstytucji. I to jest smutne - ocenił.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Art. 194 Konstytucji RP

Tuleya: w Trybunale Konstytucyjnym rządzą politycy

W kontekście zapowiadanych przez Święczkowskiego konsultacji z Nawrockim w sprawie ślubowania Berka Tuleya zwrócił uwagę na "zatarcie" trójpodziału władzy w okresie rządów PiS. - Była próba podporządkowania władzy sądowniczej politykom, i jak widać przede wszystkim na przykładzie sądu konstytucyjnego (TK), chyba to się udało (...). Rządzi tam nie prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale politycy, przedstawiciele władzy wykonawczej.

Sędzia był pytany, czy postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnego organu jest jeszcze możliwe. - Jestem optymistą, może trochę naiwnym, ale wierzę, że ten autorytet Trybunału Konstytucyjnego zostanie odbudowany. Pewnie się to nie stanie w ciągu pięciu, 10 lat, ale niestety to jest kwestia nie lat, tylko pokoleń - odpowiedział i ocenił, że może to potrwać 20-30 lat.

Jak zaznaczył, "to jest efekt działań polityków i próby upolitycznienia sądownictwa".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał KonstytucyjnyKarol Nawrocki
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