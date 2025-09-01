"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ

"Fakty" TVN: w delegacji Nawrockiego do USA nie będzie żadnego przedstawiciela z MSZ Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki 3 września złoży wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie rozmawiał w prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jak przekazał w poniedziałek po południu korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wona, "z naszych informacji wynika, że w delegacji prezydenta podczas spotkań w Białym Domu nie będzie żadnego przedstawiciela ani protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani żadnego przedstawiciela związanego z naszą dyplomacją".

- Wiemy o tym, że polska ambasada bierze udział w przygotowaniach tej wizyty zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem merytorycznym, ale również żaden przedstawiciel polskiej ambasady w Waszyngtonie nie będzie uczestniczył w tej części wizyty Karola Nawrockiego - dodał.

Plan wizyty Nawrockiego

Prezydencka kancelaria opublikowała w poniedziałek plan wizyty. Wynika z niego, że Trump powita Nawrockiego w Białym Domu o godzinie 11 czasu lokalnego - wynika z komunikatu kancelarii prezydenta. W Polsce będzie to godzina 17.

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi Nawrockiemu amerykańską delegację. Również Karol Nawrocki przedstawi polską delegację amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

Rozmowy obu prezydentów odbędą się w Gabinecie Owalnym i mają się rozpocząć o godzinie 11.25. Następnie w południe zaplanowano rozmowy plenarne Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w formule śniadania roboczego.

O godzinie 13.30 przewidziano wypowiedź Nawrockiego dla polskich mediów w Blair House. Właśnie w rezydencji prezydenta USA Blair House Nawrocki zamieszka podczas pobytu w Waszyngtonie.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Albert Zawada

Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Ceremonia odbędzie się o godzinie 16.15.

Cmentarz Narodowy Arlington, to ważna amerykańska nekropolia, gdzie pochowani są amerykańscy weterani oraz żołnierze polegli w wojnach, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, począwszy od rewolucji amerykańskiej w 1775 roku. Najważniejszym obiektem cmentarza jest Grób Nieznanych Żołnierzy, a wśród pochowanych jest między innymi prezydent USA John F. Kennedy. Do 1992 - przed sprowadzeniem jego prochów do Polski - na cmentarzu pochowany był także jeden z ojców polskiej niepodległości, Ignacy Jan Paderewski.

O czym będą rozmawiać Trump i Nawrocki?

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Przydacz zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - mówił przed kilkoma dniami.

Jak zapowiedział, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

- Ale zasadnicza część (rozmów) dotycząca aktualnej sytuacji, będzie dotyczyła także negocjacji i rozmów, jakie toczą się pomiędzy, z jednej strony Waszyngtonem a Moskwą, a z drugiej strony pomiędzy Kijowem a Moskwą. Wszyscy czekamy na efekty tych rozmów. Polskiego głosu tutaj także nie może zabraknąć i nie brakowało, bo w wideo i telekonferencjach w ostatnim czasie, w których decydowano i dyskutowano o tych sprawach, prezydent Karol Nawrocki uczestniczył - mówił Przydacz.

