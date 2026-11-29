Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
Na "agendzie rozmów", jak przekazał Przydacz, były: "współpraca polsko-amerykańska, w tym przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa; amerykańska obecność wojskowa w Polsce oraz kooperacja przemysłów zbrojeniowych; sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej; dialog polsko-amerykański w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Miami". Trump w rozmowie z Nawrockim - poinformował Przydacz - "potwierdził zobowiązania wynikające z artykułu 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna". Nawrocki - czytamy - "podziękował za to, że w wyniku bezpośredniej rozmowy prezydentów Biały Dom podjął decyzję o rozlokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot".
Źródło: tvn24.pl
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