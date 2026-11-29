Polska Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem

Sikorski: liczę, że Nawrocki przekona Trumpa, że to Putin jest agresorem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marek Borawki/KPRP

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Na "agendzie rozmów", jak przekazał Przydacz, były: "współpraca polsko-amerykańska, w tym przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa; amerykańska obecność wojskowa w Polsce oraz kooperacja przemysłów zbrojeniowych; sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej; dialog polsko-amerykański w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Miami". Trump w rozmowie z Nawrockim - poinformował Przydacz - "potwierdził zobowiązania wynikające z artykułu 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna". Nawrocki - czytamy - "podziękował za to, że w wyniku bezpośredniej rozmowy prezydentów Biały Dom podjął decyzję o rozlokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot".

Prezydent RP @NawrockiKn rozmawiał dziś z Prezydentem USA @realDonaldTrump



Na agendzie rozmów:

1) współpraca polsko-amerykańska, w tym przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa,

2) amerykańska obecność wojskowa w Polsce oraz kooperacja przemysłów zbrojeniowych,

3) sytuacja w… pic.twitter.com/AYspVd8QJl — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 29, 2026 Rozwiń