Polska Karol Nawrocki przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego Oprac. Kuba Koprzywa |

Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Relacja Katarzyny Rogali Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Katarzyna Rogala poinformowała, że prezydent przyjechał do siedziby TK około godziny 16. Relacjonowała, że protestujący skandowali jego nazwisko.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym od rana trwają protesty, w których uczestniczą politycy PiS i sprzyjające im media. Ma to związek ze ślubowaniem sędziego TK Macieja Berka, które odbyło się w Sejmie.

Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Około godziny 10 doszło do przepychanek z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki ustawione tam wcześniej przez manifestujących. Czynny udział w przepychankach brał między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.

Po slubowaniu Berek - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - pojechał do siedziby Trybunału, ale nie został dopuszczony do pomieszczeń sędziowskich przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Ten miał naruszyć nietykalność osobistą Berka i szarpać go.

Nawrocki w reakcji na ślubowanie Berka powiedział, że "jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK".