Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem

Wśród podpisanych w poniedziałek przez prezydenta ustaw znalazły się dwie kolejne nowelizacje Karty nauczyciela, jedna z nich zakłada likwidację tzw. godzin czarnkowych. Karol Nawrocki podpisał także ustawę o prawie bankowym oraz usprawnieniu przechowywania nawozów naturalnych.
Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy
Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, a także nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa. - Nie zdecydowałem się na podpisanie ustawy o Krajowym Kodeksie Skarbowym, bo nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe - tłumaczył Nawrocki.
