Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty, w tym przypadku politycznej"

Prezydent Karol Nawrocki
Hetman: konstytucja nie daje prawa prezydentowi do zemsty, w tym przypadku politycznej
Źródło: TVN24
Prezydent swoją postawą przez ostatnie 100 dni pokazuje, że nie jest osobą, która patrzy na merytorykę, pewne zasady - oceniła w "Kawie na ławę" w TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus, europosłanka Lewicy. Komentowała decyzję Karola Nawrockiego o zablokowaniu awansów 46 sędziów. Europoseł PSL Krzysztof Hetman mówił, że "konstytucja nie daje prawa panu prezydentowi do zemsty". Prezydencki minister Karol Rabenda powiedział, że ci sędziowie "zaczęli brać udział w polityce".

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę o odmowie awansów dla 46 sędziów. Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji. Tego samego dnia Ministerstwo Sprawiedliwości - po otrzymaniu pisma z kancelarii prezydenta - podało, że w dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji.

- Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że tego typu podejście do procesu nominacji jest łamaniem polskiej konstytucji - skomentował w czwartek szef MS Waldemar Żurek.

Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów

Onet opublikował pełną listę sędziów, których nominację zablokował prezydent. Są to głównie osoby pracujące w sądach rejonowych - na najniższym szczeblu sądownictwa.

Zobacz pełną listę sędziów, których nominacje zablokował prezydent >>

Rabenda: prezydent uważa, że 46 sędziów zaczęło brać udział w polityce

Prezydencki minister Karol Rabenda został zapytany w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24, czy to, co zrobił Nawrocki, to ma być odwet i kara dla ministra sprawiedliwości, rządu, a ci sędziowie są wyłącznie kozłami ofiarnymi, czy to ma być kara dla nich, bo narazili się prezydentowi tym, że podpisywali przed laty listy, między innymi protestujące przeciwko powołaniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego..

Rabenda powiedział, że "mamy od paru lat narastający proceder zaangażowania sędziów w bieżącą politykę w wielu obszarach". - Pan prezydent zarówno w kampanii wyborczej, jak i podczas wystąpienia w parlamencie mówił, że będzie chciał z tym skończyć i to jest element tego zobowiązania. Pan prezydent mówił jasno, że sądy mają być wolne od polityki - dodał.

Dopytywany, czym 46 sędziów naraziło się prezydentowi, odparł: - "prezydent uważa, że między innymi, że ta czterdziestka szóstka (sędziów - red.) zaczęła brać udział w polityce".

- Jeśli nie zakończą się takie wystąpienia i nie tylko takie, bo mamy do czynienia z wieloma poważniejszymi rzeczami, to pan prezydent będzie postępował konsekwentnie tak jak teraz - dodał.

Scheuring-Wielgus: Nawrocki nie jest osobą, która patrzy na merytorykę

- Prezydent Nawrocki nie podjął decyzji, bo miał jakieś dowody na coś, ponieważ dostał informację od KRS (Krajowej Rady Sądownictwa - red.), że jakiś z tych sędziów dokonał jakiegoś przestępstwa. On podjął tę decyzję, ponieważ tak chciał - oceniła europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Dodała, że prezydent "swoją postawą przez te ostatnie 100 dni pokazuje, że to nie jest osoba, która patrzy na merytorykę, doświadczenie, na pewne zasady". - On uważa, ja przynajmniej tak to obserwuję, że jest jakimś cesarzem, królem słońca, który może podejmować decyzje, bo chce - powiedziała.

Scheuring-Wielgus: Nawrocki nie jest osobą, która patrzy na merytorykę
Źródło: TVN24

Hetman: spór uderza w obywateli

Europoseł PSL Krzysztof Hetman mówił, że "nikt nie kwestionuje prawa pana prezydenta do nominowania sędziów". - Problem polega na tym, że ta sama konstytucja nie daje prawa panu prezydentowi do zemsty, w tym przypadku politycznej - zaznaczył.

Powiedział, że większość z 46 sędziów, którym prezydent odmówił, "zawiniła tylko jednym". - Cześć z nich podpisała się pod listem do OBWE w sprawie wyborów kopertowych. Część apelowała o naprawienie Krajowej Rady Sądownictwa - dodał.

Według Hetmana "tak naprawdę spór między rządem a prezydentem w tej sprawie nominacji sędziowskich, ani nie uderza w premiera Tuska, ani koalicję rządzącą, ani w pana prezydenta, tylko uderza w obywateli".

Halicki: prezydent chce się odegrać na Tusku

- Prezydent nie pogroził palcem, a na pewno nie premierowi (Donaldowi - red.) Tuskowi. Prezydent złamie sobie ten palec, bo to jest działanie przeciwko polskiemu społeczeństwu, bo mamy kryzys w sądownictwie i kryzys należy naprawiać - powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Dodał, że Nawrocki "zbiorowo potraktował 46 sędziów (...) głównie sądów rejonowych".

Halicki: Nawrocki chce się odegrać na Tusku
Źródło: TVN24

Nawiązał też do odmowy podpisu przez Nawrockiego pod nominacjami oficerskimi dla funkcjonariuszy w ABW i SKW. - W przypadku służb to jest sabotaż na bezpieczeństwu Polski - ocenił. Zdaniem Halickiego, prezydent "chce się odegrać na Tusku".

Zaproszenia od prezydenta i "grzeczne" pismo z kancelarii. Znamy kulisy sporu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaproszenia od prezydenta i "grzeczne" pismo z kancelarii. Znamy kulisy sporu

Podcast polityczny

Wójcik: prezydent skorzystał z jednej z najsilniejszych prerogatyw

Poseł PiS Michał Wójcik ocenił, że "krzyki i wrzaski pokazują najlepiej, że Karol Nawrocki zrobił to, co powinien zrobić".

- Pan prezydent skorzystał z jednej z najsilniejszych prerogatyw. Powiedział: nie, ja decyduję. Czy miał to uzasadniać? Nie. Nie musi tego uzasadniać - mówił. - Bardzo dobrze zrobił, wreszcie będzie porządek - ocenił.

Wójcik: wrzaski pokazują najlepiej, że prezydent zrobił to, co powinien zrobić
Źródło: TVN24

Bryłka o "jałowym sporze"

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka mówiła, że prezydent "wykonuje swoją prerogatywę i miał do tego prawo". - Natomiast trochę do końca rozumiem oburzenia ze strony koalicji rządzącej, dlatego, że część tych sędziów jest powołana przez nazywany przez koalicję rządzącą neo-KRS. Wiec tak naprawdę z tej decyzji koalicja rządząca powinna się cieszyć - powiedziała.

- To pokazuje w ogóle z jakim jałowym sporem mamy do czynienia, a naprawdę w wymiarze sprawiedliwości mamy gigantyczny kryzys, który jak najszybciej trzeba zakończyć - oceniła.

OGLĄDAJ: "Konstytucja nie daje prawa prezydentowi do zemsty politycznej"
kawa

"Konstytucja nie daje prawa prezydentowi do zemsty politycznej"

kawa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrockisędziowie
Czytaj także:
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
WARSZAWA
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Gwiazdy tenisa mają dość. Jasne żądanie
Najnowsze
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o Nawrockim: szuka wszędzie wojny
Polska
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
METEO
imageTitle
Historyczny triumf Braathena na stoku. "Vamos, Brasil"
EUROSPORT
Zabieg chirurgiczny
Od roku bolał go brzuch, okazało się, że ma 16-kilogramowego guza
Lublin
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
BIZNES
Zatrzymali też innych kierowców
Zwrócili na siebie uwagę, bo jechali bez kasków i świateł. Kierowca był pijany
Lublin
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Groził, że podpali dom. Matka zadzwoniła na policję
Lublin
Obóz koncentracyjny w Dachau
Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni "zniknęła"
Polska
imageTitle
Kapitalna walka na ostatnim etapie. Polak wicemistrzem świata
EUROSPORT
Bielikowi udzielono szybko pomocy
Siedział bez ruchu, nie mógł latać. Bielik potrzebował pomocy
Lubuskie
Tommy Robinson i Dominik Tarczyński
FAŁSZWięzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak łamał prawo gość europosła PiS
Michał Istel
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
METEO
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
WARSZAWA
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
BIZNES
Chcą wykorzystać naturalne bariery do tworzenia Tarczy Wschód
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód
Białystok
Mateusz Kowalski
Porwał się z gitarą na Chopina i ma szansę na Grammy
Tomasz-Marcin Wrona
Parafia św. Stanisława BM w Żerkowie
Wikary nie żyje, proboszcz stanie przed sądem
Poznań
pap_20250815_2IP
Jest "dobry szlak", ale spotkanie "odłożone na jakiś czas"
Świat
Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"
Świat
imageTitle
Norweska legenda chce wrócić do sportu. Zaskakujące nowe barwy
EUROSPORT
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
METEO
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
BIZNES
Przenośne centrum nurkowe pod apartamentem
Skok na głęboką wodę. Nurkowie zdobyli "podwodne Mount Everest"
Filip Czekała, Paweł Łabęda
imageTitle
Kluczowy mecz dla Polaków i niespodziewany ruch UEFA
EUROSPORT
Przejście graniczne w Boborownikach
Otworzą przejścia graniczne. Były zamknięte przez kilka lat
Białystok
imageTitle
Kiedy i o której mecz Malta - Polska w eliminacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Sprawca kolizji odjechał z mandatem, a poszkodowana stanie przed sądem
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica