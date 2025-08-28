Nawrocki nie spotka się z von der Leyen. "Wszyscy wiemy..."

Przydacz: nie jest planowane spotkanie Nawrockiego z von der Leyen Źródło: TVN24

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, został zapytany na briefingu prasowym o to, czy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przy okazji swojej niedzielnej wizyty w Polsce spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Tego dnia pojedzie na granicę polsko-białoruską wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

Przydacz o "pozytywnych emocjach" von der Leyen

- Nie, nie było wystosowanego zapytania ze strony Komisji Europejskiej o takie spotkanie - odparł. - Jeśli się taka prośba ze strony pani von der Leyen pojawi, to będziemy oczywiście ją analizować. Nie mam wiedzy, aby pani przewodnicząca Komisji (Europejskiej - red.) prosiła o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim - mówił dalej.

Zrobił też przytyk. - Wszyscy wiemy, że te relacje, zarówno Ursuli von der Leyen, jak i Friedricha Merza, i te emocje pozytywne raczej kierunkują się na pałac przy Alejach Ujazdowskich, czyli na Kancelarię Premiera. Widzimy to także i w ostatnich latach. My staramy się w ostatnich miesiącach prowadzić politykę bardziej szeroką, nie tylko w oparciu o jeden kraj i jedną stolicę - zapewniał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Jeżeli chodzi o polskie władze, to najczęściej szefowa Komisji Europejskiej spotykała się z premierem, ale zdarzały się też spotkania z prezydentem. Do takiego doszło między innymi w kwietniu 2022 roku, krótko po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy to von der Leyen spotkała się z Andrzejem Dudą w Belwederze.

