Trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował krótko przed godziną 23, że trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
W Pałacu Prezydenckim pojawił się wcześniej Bogdan Święczkowski, który przedtem był pod siedzibą Trybunału.
Nawrocki wylądował w Warszawie na chwilę przed godziną 22. Zdecydował się przerwać lot do Senegalu, w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadał wcześniej na X, że "zaraz po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim".
Około godziny 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - pisał niedługo po opublikowaniu tej informacji Karol Nawrocki.
Prezydencki samolot znajdował się na wysokości Malagi w południowej Hiszpanii, gdy zaczął zawracać w kierunku Polski.
I prezes SN Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym, Święczkowski zawieszony
W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".
Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.
Przekazano, że zarządzenie zostało wydane na mocy artykułu 130 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.