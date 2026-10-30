Polska Trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Mikołaj Gątkiewicz Filip Czerwiński Zespół autorów |

Karol Nawrocki wrócił do Warszawy w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował krótko przed godziną 23, że trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. pic.twitter.com/pzcOzUwq6D — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 30, 2026 Rozwiń

W Pałacu Prezydenckim pojawił się wcześniej Bogdan Święczkowski, który przedtem był pod siedzibą Trybunału.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki wylądował w Warszawie na chwilę przed godziną 22. Zdecydował się przerwać lot do Senegalu, w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent Karol Nawrocki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz przyjechali do Pałacu Prezydenckiego Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadał wcześniej na X, że "zaraz po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim".

Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 30, 2026 Rozwiń

Około godziny 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - pisał niedługo po opublikowaniu tej informacji Karol Nawrocki.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026 Rozwiń

Prezydencki samolot znajdował się na wysokości Malagi w południowej Hiszpanii, gdy zaczął zawracać w kierunku Polski.

Samolot prezydenta zawrócił do Warszawy Źródło zdjęcia: flightradar24.com

I prezes SN Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym, Święczkowski zawieszony

W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".

Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.

Przekazano, że zarządzenie zostało wydane na mocy artykułu 130 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.