Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego

|
HV6RlQrWUAA9YAO
Karol Nawrocki wrócił do Warszawy w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Spotkanie ma związek z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował krótko przed godziną 23, że trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

W Pałacu Prezydenckim pojawił się wcześniej Bogdan Święczkowski, który przedtem był pod siedzibą Trybunału.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki wylądował w Warszawie na chwilę przed godziną 22. Zdecydował się przerwać lot do Senegalu, w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. 

Prezydent Karol Nawrocki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz przyjechali do Pałacu Prezydenckiego
Prezydent Karol Nawrocki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz przyjechali do Pałacu Prezydenckiego
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadał wcześniej na X, że "zaraz po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim".

Około godziny 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. 

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - pisał niedługo po opublikowaniu tej informacji Karol Nawrocki.

Prezydencki samolot znajdował się na wysokości Malagi w południowej Hiszpanii, gdy zaczął zawracać w kierunku Polski.

Samolot prezydenta zawrócił do Warszawy
Samolot prezydenta zawrócił do Warszawy
Źródło zdjęcia: flightradar24.com

I prezes SN Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym, Święczkowski zawieszony

W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".

Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.

Przekazano, że zarządzenie zostało wydane na mocy artykułu 130 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPTrybunał KonstytucyjnyKancelaria prezydenta
Czytaj także:
Tom Rose
Ambasador USA w Polsce: wydarzenia są bardzo poważne
Polska
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
"Wyobrażam sobie sytuację, że spędzimy do 3 listopada cały czas w Trybunale"
RELACJA
Anna Korwin-Piotrowska
Korwin-Piotrowska w TVN24: jesteśmy skłonni zaprosić prezydenta
Polska
Zbigniew Kapiński
Prezes SN o działaniach rządu: stanowczy sprzeciw
Polska
Górnik Zabrze zremisował z Legią Warszawa
Minimalizm Legii nagrodzony punktem w Zabrzu
EUROSPORT
imageTitle
Media: napastnik Coventry z polskim obywatelstwem
EUROSPORT
Była prezes TK Julia Przyłębska przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
"Te kryteria były wymierzone dokładnie pod panią Przyłębską"
#BezKitu
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Nielegalne składowisko odpadów w Wołominie
Krytyczny stan składowiska niebezpiecznych odpadów. Jest ważna decyzja
WARSZAWA
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
"Przywracanie porządku", "przejęcie Trybunału". Komentarze polityków
FAKTY PO FAKTACH
Jakub Kumoch
Jakub Kumoch rezygnuje ze stanowiska ambasadora w Chinach
Polska
Radosław Piesiewicz
Nowe kłopoty Piesiewicza. Śledczy od Zondacrypto przejmują jego sprawę
Robert Zieliński, Maciej Duda
forum-0441493011 (1)
Awaria podmorskiego kabla na Bałtyku
BIZNES
telefon, bankomat, smartfon
"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór reprezentanta Polski we Francji
Najnowsze
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
METEO
Donald Tusk w Wietnamie
"Innej drogi nie ma". Tusk o działaniach w Trybunale
Polska
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Motor górą pod Wawelem
EUROSPORT
Niemieckie pociski Patriot
Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy
BIZNES
Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
"Mamy ofiary śmiertelne, mamy osoby z amputowanymi kończynami"
Jacek Tacik
imageTitle
Zła informacja dla Urbana przed powołaniami
EUROSPORT
57 min
3010_oligarcha6
"Wszyscy go znali". Jak handlarz sztuką zarobił miliardy kosztem oligarchy
Rosyjski oligarcha i szwajcarski marszand
SAMOLOT LOT
Ostatni taki lot. "Zamknięcie pewnego rozdziału"
BIZNES
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
METEO
imageTitle
Powrót Rosji i pytania o Ukrainę. "Wykluczenie mogłoby wywołać falę krytyki"
EUROSPORT
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Błąd formalny we wniosku. Szpital dziecięcy bez kontraktu na chemioterapię
Katowice
Ciało kobiety odnaleziono w Żernikach k. Poznania
Monika prosiła o pomoc, ale jej nie otrzymała. Zabił ją były partner, jest decyzja w sprawie policjantów
Poznań
Waldemar Żurek
Żurek: przekazałem wnioski w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego
Polska
Binance
Ukradli klucz do skarbca i w 20 minut go wyczyścili
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica