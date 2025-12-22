Logo strona główna
Polska

"Treści nawołujące do nienawiści" po zabójstwie 11-latki. Policja reaguje

Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Psycholożka Małgorzata Balcerowska pomagająca w Jeleniej Górze: jest olbrzymia potrzeba, żeby emocje wybrzmiały
Źródło: TVN24
Policja prowadzi czynności wobec dwóch osób, które miały publikować w internecie treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym w związku z zabójstwem w Jeleniej Górze. MSWiA informowało, że podejrzewana 12-latka nie jest Ukrainką.

"W związku z tragicznym zdarzeniem w Jeleniej Górze, w wyniku którego zginęła 11-letnia dziewczynka, w sieci pojawiło się bardzo wiele nieprawdziwych informacji. Ich cel jest jasny - świadoma dezinformacja oraz celowe podsycanie nienawiści i wrogości, w tym na tle narodowościowym, pomiędzy Polską a Ukrainą" - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dwie osoby "miały publikować treści nawołujące do nienawiści"

Podkreślono, że "takie działania są łamaniem prawa i nie pozostaną bez reakcji". "Policja monitoruje internet i reaguje na zachowania naruszające przepisy - bez względu na to, gdzie zostały popełnione: w świecie realnym czy w sieci" - zapewniono.

Policja poinformowała też, że funkcjonariusze ustalili dwie osoby, które "miały publikować w sieci treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym" i przekazała, że "wobec tych osób prowadzone są czynności".

"Policjanci przeszukali jeden z lokali i zabezpieczyli telefon, z którego publikowane miały być wpisy mogące wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego" - podano. Zgodnie z tym przepisem nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Zabójstwo 11 letniej Danusi. MSWiA: podejrzana nie jest Ukrainką

W poniedziałek 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły podstawowej, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem. Następnego dnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. Sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję i zastosował wobec niej środek tymczasowy. Nie jest jednak jasnym jaki.

"Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą" - informowała w ubiegłym tygodniu rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka w serwisie X.

Pogrzeb 11-letniej Danusi odbył się w sobotę 20 grudnia. Tego dnia w całej Jeleniej Górze, decyzją prezydenta miasta, obowiązywała żałoba. O dacie pogrzebu informował również prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

pc

Dramatyczne wydarzenia w Jeleniej Górze. Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy

pc
Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Krzysztof Ćwik

