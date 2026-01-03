Dwa razy dostał w sądzie dożywotni zakaz jazdy. I wsiadł za kierownicę

Jawor na Dolnym Śląsku

W sylwestrowe przedpołudnie policjanci patrolowali drogi w miejscowości Jawor na Dolnym Śląsku. Zatrzymali do kontroli kierowcę Volkswagena.

"Spotkanie z mundurowymi obnażyło, że mężczyzna po raz kolejny zlekceważył przepisy prawa" - opisują policjanci.

Kierował mimo dwóch sądowych dożywotnich zakazów Źródło: policja dolnośląska

49-letni mieszkaniec powiatu legnickiego był trzeźwy, ale jak się okazało, nie powinien kierować samochodem, ponieważ miał aż dwa dożywotnie zakazy prowadzenia, orzeczone przez Sąd Rejonowy w Legnicy.

Sprawa znowu trafi do sądu. Za naruszenie sądowego zakazu - w tym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

