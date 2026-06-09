Polska Kaczyński wezwany do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie "dwóch wież" Patryk Michalski |

Afera dwóch wież. Były ksiądz, dla którego Jarosław Kaczyński oczekiwał łapówki, zeznawał w prokuraturze Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Wezwanie Kaczyńskiego do prokuratury okręgowej w Warszawie na środę 10 czerwca o kolejny już termin, kiedy prezes PiS ma zostać przesłuchany jako świadek w sprawie "dwóch wież" - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Poprzednio w wezwaniu wyznaczono termin na 20 maja. Choć śledczy mieli potwierdzenie stawiennictwa Kaczyńskiego, to prezes PiS nie pojawił się w prokuraturze.

Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba informował wówczas o zwolnieniu lekarskim i wniosku o wyznaczenie nowej daty przesłuchania.

Śledztwo w sprawie "dwóch wież"

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd trwa od lutego 2025 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie.

Jest to jedna z 200 spraw, które znalazły się w raporcie Prokuratury Krajowej ze stycznia tego roku z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016-2023. Jednym z wątków tego raportu jest kwestia postępowania sprzed ponad czterech lat, określanego jako sprawa dwóch wież.

Zakończyło się ono odmową wszczęcia śledztwa, które od lutego 2019 roku prowadziła warszawska prokuratura okręgowa w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie takie pod koniec stycznia 2019 roku złożył jeden z pełnomocników Birgfellnera.

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