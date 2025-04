Starcie Kaczyńskiego i Giertycha na mównicy sejmowej Źródło: TVN24

Najpierw Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę i nazwał Romana Giertycha "głównym sadystą" w kraju. Po chwili - gdy Giertych zajął jego miejsce na mównicy - prezes PiS stanął koło niego i, przeszkadzając w wypowiedzi, nazwał między innymi "łobuzem". - Jarku, siadaj, spokojnie - odpowiadał mu poseł KO. Wokół zaczęli się gromadzić inni posłowie PiS. Tak zaczęły się środowe obrady Sejmu.

Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę tuż przed godziną 10.30. Zaczął mówić o śmierci jego współpracowniczki Barbary Skrzypek, którą - jak chcieliby politycy PiS-u przekonujący o tym od kilku tygodni - należałoby uznać za "ofiarę reżimu" obecnie rządzącej koalicji oraz o aresztowanej Annie W. - urzędniczce w KPRM za rządów Mateusza Morawieckiego - która jest oskarżona m.in. o funkcjonowanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Skrzypek zmarła trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze, w którym brał udział m.in. przedstawiciel kancelarii Romana Giertycha. Ani ona, ani jej pełnomocnik nie złożyli żadnego zażalenia w sprawie trybu i sposobu jego przeprowadzenia. Skrzypek przed śmiercią - i już po przesłuchaniu - rozmawiała za to z Jarosławem Kaczyńskim, o czym prezes PiS poinformował jednak dopiero po jej śmierci.

- Mamy w tej chwili znęcanie się nad panią W. (Kaczyński podał jej nazwisko - red.) i co gorsza jeszcze nad jej bardzo ciężko chorym synem. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali głównego sadystę Giertycha - oświadczył z sejmowej mównicy Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: Jak PiS buduje mit "ofiary reżimu" >>>

Dodał, że to "jego człowiek, jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania (Skrzypek - red.)". - To jest dzisiaj sprawa naprawdę bardzo ważna, w najwyższym stopniu ważna, bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy demokracja walcząca to jest odrzucenie już wszystkich reguł cywilizacji europejskiej, czy jednak jeszcze może coś pozostało - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński o "głównym sadyście Giertychu" Źródło: TVN24

Giertych do Kaczyńskiego: siadaj, spokojnie, mów mi wuju

Po przemówieniu Kaczyńskiego na mównicę wszedł poseł KO Zbigniew Konwiński, który zwrócił się do prezesa PiS. - Całe wasze rządy to było łamanie praworządności w Polsce i próba podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości - powiedział. - ‎Pan chciałby ręcznie sterować, co mają sędziowie robić, pan chciałby ręcznie sterować i mówić, co jest dla pana dobre, jaki wyrok jest dla pana dobry, jaki wyrok jest dla pana zły. Panu się czasy pomyliły, to nie jest PRL, pan mentalnie jest w PRL-u - kontynuował Konwiński. Po słowach posła KO Kaczyński chciał wejść na mównicę, jednak zajął na niej miejsce Roman Giertych. - Panie marszałku, wysoki Sejmie, zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój się - powiedział, zwracając się bezpośrednio do prezesa PiS, który od pierwszych słów Giertychowi przeszkadzał. - ‎ Nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie - odpowiedział Kaczyński. Giertych potwierdził, że nie są ze sobą po imieniu, "tylko badacze genealogii wykazali, że jest wujkiem pana Kaczyńskiego, daleko spowinowaconym". - Mów mi wuju, Jarku - dodał Roman Giertych.

W trakcie trwania tej wymiany zdań, wokół mównicy zaczął gęstnieć tłum posłów PiS. Marszałek Piotr Zgorzelski w reakcji na tę sytuację wezwał wszystkich do spokoju i zarządził 10 minut przerwy.

Jarosław Kaczyński i Roman Giertych Źródło: TVN24