Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jarosław Kaczyński przesłuchany. Chodzi o śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów TK

|
Kaczyński
Kaczyński po przesłuchaniu w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów TK do orzekania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezes PiS Jarosław Kaczyński został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. - Przesłuchanie było przeprowadzone w sposób prawidłowy, bardzo kulturalny, nie mam żadnych pretensji - mówił dziennikarzom Kaczyński.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak poinformował w piątek o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w śledztwie odnoszącym się do kwestii niedopuszczenia do orzekania sędziów TK.

- Nic specjalnego nie było. To były pytania w gruncie rzeczy o oceny prawne tego, co się dzieje ostatnio. Ja te oceny przedstawiłem, chociaż w gruncie rzeczy nie musiałem, ale przedstawiłem - powiedział prezes PiS dziennikarzom po wyjściu z prokuratury.

Dodał, że "przesłuchanie było przeprowadzone w sposób prawidłowy, bardzo kulturalny, tak że nie ma żadnych pretensji".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło zdjęcia: TVN24

Kaczyński potwierdził, że pytania dotyczyły niedopuszczenia sędziów do orzekania. - I chodziło o to, jaka jest sytuacja, w mojej ocenie oczywiście, prawna z tym związana. Z tym że nie ukrywam, że (...) to jest ocena niemożliwa do podważenia. Nie dlatego, że ja jestem taki mądry jako prawnik, chociaż może nie jestem taki zupełnie głupi, tylko po prostu dlatego, że formują to pracownicy, którzy, mają status jako prawnicy znacznie wyższy niż ja, bo ja mam doktorat, a oni są profesorami. I to doktorat sprzed pół wieku - powiedział.

Pytany, czy chodziło o wydarzenia z 14 października po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK, czy o cały kontekst, odparł, że o "cały kontekst tej całej sprawy".

Spór wokół zaprzysiężenia sędziów TK. Śledztwo prokuratury

Śledztwo to zostało wszczęte w Prokuraturze Krajowej pod koniec kwietnia tego roku. Dotyczy niedopuszczenia do orzekania czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło dwoje pozostałych wybranych wtedy sędziów TK - jednak dopuszczonych do orzekania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. 

W ramach śledztwa pod koniec września przedstawiono zarzuty między innymi nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dwóm osobom: dyrektor kancelarii TK oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Ponadto w ramach śledztwa jako świadka przesłuchano w maju szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Prokuratura chce też przesłuchać w tej sprawie prezydenta Karola Nawrockiego.

Do prokuratury skierowane zostały też inne zawiadomienia dotyczące Trybunału.

Pod koniec września, zawiadomienie złożył wybrany w czerwcu przez Sejm sędzia TK Sławomir Patyra. Dotyczy ono podejrzenia wyznaczania składów orzekających w Trybunale z pominięciem ustawy.

Zawiadomienie złożył też w październiku Maciej Berek - jeden z wybranych przez Sejm obecnej kadencji sędziów TK, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Zawiadomienie dotyczy sytuacji z 14 października, gdy Berek po złożeniu w Sejmie ślubowania z formułą, że robi to "wobec prezydenta”, udał się do siedziby TK i chciał przejść do pokoju sędziów.

Według Berka prezes TK Bogdan Święczkowski "fizycznie uniemożliwił" mu wejście do prowadzącego tam korytarza. W związku z tym Berek złożył zawiadomienie dotyczące "naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza".

16 października do siedziby TK udał się prokurator, by zabezpieczyć monitoring i dokumentację niezbędną do postępowania. Prezes Święczkowski zdecydował o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów.

Źródło: PAP, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Jarosław KaczyńskiProkuraturaTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
imageTitle
Teraz dopiero się zacznie. Polskie drużyny poznały rywali w drugiej rundzie Ligi Mistrzów
Najnowsze
shutterstock_2801208633
Polacy przetestowali psychodelik z jadu ropuchy. Psychiatra: poprawa już następnego dnia
Zdrowie
Spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Atlancie
Spotkanie w ramach G20, a w tle kontrowersje. Nie będzie wspólnego zdjęcia
Świat
Tragiczny wypadek koło Gorzowa Wielkopolskiego
"Miał 12 sekund na reakcję". Nie wykonał manewru, zginęły trzy osoby
Lubuskie
imageTitle
Pary Pucharu Polski rozlosowane. Będzie sensacyjny ćwierćfinalista
EUROSPORT
Usłyszeli zarzuty działanie w zorganizowanej grupie przestępczej (23.03.2025)
Nielegalny alkohol w paczkach kurierskich. Siedem osób na ławie oskarżonych
Białystok
shutterstock_1178718628
Bary mleczne z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
BIZNES
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Na tych nekropoliach działa wyszukiwarka grobów
WARSZAWA
Narodowa Debata o Zdrowiu w Sejmie
"Dość tej wojny". Apel o długofalową reformę ochrony zdrowia
Piotr Wójcik
Donald Trump
Dlaczego odwołał wiece? Ostra reakcja Trumpa
Świat
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Piotr Borys, prezes CPK
Jest nowy prezes spółki CPK. "Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń"
BIZNES
Siedziba UE - flagi państw członkowskich
Europa z rekordowym zadłużeniem. Polska zwraca uwagę
BIZNES
imageTitle
Montreal nie zobaczy Maliszewskiej. "Próbowałam, łudziłam się, oczekiwałam"
EUROSPORT
Grzegorz Braun przed krakowskim oddziałem IPN
Burza przed posiedzeniem RBN. Politycy o "rosyjskich onucach" i "jakości dyskusji"
Polska
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Po zmianie zarzutów to już nie zbrodnia, sprawą musi się zająć inny sąd
Trójmiasto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na weekend. Nowe stawki
BIZNES
zakupy inflacja
Inflacja w Polsce w dół. Tusk: spadła, bo zmusiliśmy prezydenta
BIZNES
Zabezpieczono 53 automaty do gier
Byli jak głowa hydry. Gdy zabierano im automaty, wstawiali nowe
Katowice
imageTitle
Rosjanie wracają, obawy zostają
EUROSPORT
Lokalne zawieszenie broni w Ołeszkach (październik 2026)
Dotarli do mieszkańców odciętych przez Rosję Ołeszek. Pierwsze zdjęcia
Świat
Adam Gomoła
Poseł, jego rodzice i pieniądze z Sejmu. "To nie wygląda dobrze"
Sebastian Zakrzewski, Radomir Wit
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
WARSZAWA
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
METEO
Grozi mu do 15 lat więzienia
Miał nóż, zaczepiał przechodniów. Rodziniem groził śmiercią
Lublin
Donald Tusk
Tusk: Polska staje się energetyczną potęgą na Bałtyku
BIZNES
Marta Abramczyk
"W każdym odcinku mnie coś zaskakiwało"
Polska
Jensen Huang
Nvidia w centrum afery szpiegowskiej. "Czyste oszczerstwo"
BIZNES
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski
Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski. Był pijany
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica