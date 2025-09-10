Logo strona główna
Polska

Tusk informował o dronach, Kaczyński nieobecny. Rzecznik PiS komentuje

Kaczyński na pytanie, dlaczego nie było go w Sejmie podczas wystąpienia premiera: bo byłem na cmentarzu
Źródło: TVN24
Kiedy premier Donald Tusk przedstawiał w Sejmie informację o naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, na sali nie było prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rano parlamentarzyści obchodzili miesięcznicę smoleńską i nikt ich nie poinformował zawczasu o zmianie w harmonogramie Sejmu.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

Szef rządu Donald Tusk przedstawił w środę o 10 rano w Sejmie informację w związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Na sali plenarnej Sejmu nie było części posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa tego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Nieobecni byli też niektórzy posłowie innych partii.

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał później na sejmowym korytarzu Kaczyńskiego, dlaczego nie było go podczas wystąpienia premiera. - Bo byłem na cmentarzu - odpowiedział.

Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"

Rzecznik PiS komentuje. Zarzuca rządowi "brak dobrej woli"

Po południu rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował fakt nieobecności części posłów PiS na porannym wystąpieniu premiera Donalda Tuska.

"W obliczu zagrożenia mówią o współpracy, a jak przyjdzie co do czego, nie są w stanie z wyprzedzeniem poinformować głównej partii opozycyjnej o zmianie w harmonogramie dziennym pracy Sejmu. Dzisiaj jako parlamentarzyści od rana, jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających śmierć osób w katastrofie smoleńskiej i dlatego nie wszyscy zdążyliśmy na nagle zaplanowane wystąpienie Tuska na sali plenarnej. O wystąpieniu i zmianie w harmonogramie dowiedzieliśmy się z mediów i to tuż przed godziną 10 rano" - napisał.

"Jedyne, czego można się dopatrywać w naszej nieobecności na sali plenarnej, to braku dobrej woli do współpracy ze strony rządu, nawet w tak wyjątkowej sytuacji, z jaką dzisiaj w nocy mieliśmy jako Polacy do czynienia" - dodał we wpisie.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia nie była zmieniana. Już w pierwotnym harmonogramie planowano, że rozpocznie się o godzinie 10. Później dodano informację premiera jako pierwszy punkt harmonogramu.

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica