Tusk informował o dronach, Kaczyński nieobecny. Rzecznik PiS komentuje

Kaczyński na pytanie, dlaczego nie było go w Sejmie podczas wystąpienia premiera: bo byłem na cmentarzu

Szef rządu Donald Tusk przedstawił w środę o 10 rano w Sejmie informację w związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Na sali plenarnej Sejmu nie było części posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa tego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Nieobecni byli też niektórzy posłowie innych partii.

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał później na sejmowym korytarzu Kaczyńskiego, dlaczego nie było go podczas wystąpienia premiera. - Bo byłem na cmentarzu - odpowiedział.

Rzecznik PiS komentuje. Zarzuca rządowi "brak dobrej woli"

Po południu rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował fakt nieobecności części posłów PiS na porannym wystąpieniu premiera Donalda Tuska.

"W obliczu zagrożenia mówią o współpracy, a jak przyjdzie co do czego, nie są w stanie z wyprzedzeniem poinformować głównej partii opozycyjnej o zmianie w harmonogramie dziennym pracy Sejmu. Dzisiaj jako parlamentarzyści od rana, jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających śmierć osób w katastrofie smoleńskiej i dlatego nie wszyscy zdążyliśmy na nagle zaplanowane wystąpienie Tuska na sali plenarnej. O wystąpieniu i zmianie w harmonogramie dowiedzieliśmy się z mediów i to tuż przed godziną 10 rano" - napisał.

"Jedyne, czego można się dopatrywać w naszej nieobecności na sali plenarnej, to braku dobrej woli do współpracy ze strony rządu, nawet w tak wyjątkowej sytuacji, z jaką dzisiaj w nocy mieliśmy jako Polacy do czynienia" - dodał we wpisie.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia nie była zmieniana. Już w pierwotnym harmonogramie planowano, że rozpocznie się o godzinie 10. Później dodano informację premiera jako pierwszy punkt harmonogramu.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

