Odwrotnie założony zegarek Kaczyńskiego. Pokazują to zdjęcia

Jarosław Kaczyński we wtorek razem z Mariuszem Błaszczakiem przedstawił założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Podczas wystąpienia ministra wydawało się, że wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości w niektórych momentach prawie przysypiał. Następnie uwagę zwrócił zegarek na ręce Kaczyńskiego. Ze zdjęć wynika, że był założony odwrotnie.

Minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawił we wtorek szczegółowy projekt ustawy "o obronie ojczyzny". Wcześniej ogólne założenia przedstawił wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński, pełniący w rządzie do dzisiaj funkcję przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Podczas wystąpienia ministra wydawało się, że Kaczyński w niektórych momentach prawie przysypiał.