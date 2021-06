O tym, że Janusz Cieszyński wraca do rządu informowali wczoraj między innymi posłowie Koalicji Obywatelskiej. W środę informację tę potwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. Wymienił, że Cieszyński "ma ogromne doświadczenie w zakresie informatyzacji usług zdrowotnych". Dodał, że obejmie stanowisko we wtorek 8 czerwca.

Cieszyński został powołany na stanowisko na miejsce Marka Zagórskiego. Za pracę podziękował mu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przekazał, że cieszy się z powodu dołączenia Cieszyńskiego do swojego zespołu. Wcześniej tego dnia rano w "Rozmowie Piaseckiego" Dworczyk mówił, że powołanie byłego wiceministra zdrowia na to stanowisko byłoby "doskonałą informacją". - To jeden z najlepszych urzędników, jakich w życiu poznałem - mówił.