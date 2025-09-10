Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Rozmawiając z dziećmi, dorośli powinni zachować spokój
Rozmawiając z dziećmi, dorośli powinni zachować spokój
Źródło: Andrew Angelov/Shutterstock
Najpierw słuchaj, później pytaj, nie strasz - radzą specjalistki, które poprosiliśmy o wskazówki dla rodziców i nauczycieli w obliczu informacji o rosyjskich dronach w polskiej przestrzeni powietrznej. To pomoc zarówno dla rodziców jak i nauczycielek oraz nauczycieli.Artykuł dostępny w subskrypcji
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Co wiemy?
  • Czosnówka, Wyryki-Wola, Cześniki, Wohyń i Krzywowierzba-Kolonia - na terenie tych miejscowości w województwie lubelskim odnaleziono szczątki dronów. Elementy zestrzelonych maszyn znaleziono też w Mniszkowie (Łódzkie) i w miejscowości Oleśno (Warmińsko-Mazurskie). W miejscowości Wyhalew (Lubelskie) zlokalizowano szczątki pocisku "niewiadomego pochodzenia". Sztab Generalny Wojska Polskiego wskazał, co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonych obiektów.
  • Osoby przebywające na terenie siedmiu województw otrzymały informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  • Jak o tych wydarzeniach rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, w domach i w szkole?

- Najpierw posłuchajmy dzieci i nastolatków - o tych nieco starszych łatwo zapomnieć, a też mogą być przestraszone - zastrzega psychoterapeutka Joanna Sokolińska. I zachęca do zadawania młodym ludziom pytań: co usłyszeli, co myślą, jakie to budzi w nich uczucia?

Wiele dzieci usłyszało już albo za moment usłyszy informacje o rosyjskich dronach nad Polską, bo te zdominowały media tradycyjne i społecznościowe. Do tego część dzieci posiadająca telefony komórkowe otrzymała alerty RCB: "Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich".

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Chronologia wydarzeń
Źródło: TVN24

Takiego SMS-a dostała córka pana Piotra. - Wpadła w panikę, musiałem pojechać do szkoły ją uspokoić - mówi mężczyzna. I dodaje: - Dzieci się między sobą nakręcają, przesyłają sobie różne wiadomości. Dziś w szkole nie było psychologa ani pedagoga. Ledwie wyszli z kryzysu związanego z pandemią i nauczaniem zdalnym, od trzech lat wojna kładzie się cieniem na ich dzieciństwie, więc nie ma się co dziwić, że dużo osób może dziś reagować emocjonalnie - zwraca uwagę.

Dlatego zakładanie z góry "mojego dziecka to nie dotyczy" lub "moje dziecko nic o tym nie wie i nie musi wiedzieć" - jest naiwne, a do tego ryzykowne. W takich sytuacjach dzieci łatwiej mogą paść ofiarami dezinformacji i rosyjskiej propagandy, która pojawia się w mediach społecznościowych.

KONKRET24 weryfikuje informacje związane z obecnością dronów rosyjskich w Polsce.

Ale w kontekście tych zdarzeń ważne jest zadbanie przede wszystkim o dziecięcy dobrostan.

- Jeśli zaczniemy od poważnej rozmowy, to może być jak z dentystą: "kochanie, idziemy do dentysty, ale nic się nie bój, wszystko będzie dobrze" i dziecko, które do tej pory nawet nie myślało, że dentysta może być groźny, zaczyna się bać - zauważa Sokolińska.

Dzieci uspokaja rutyna

W podobnym tonie wypowiada się psycholożka Angelika Friedrich, twórczyni Nastoletniego Azylu: - Kiedy dzieci słyszą o dronach nad Polską, najważniejsze jest, abyśmy jako dorośli zachowali spokój - podkreśla. - To, w jaki sposób mówimy, ma często większe znaczenie niż same słowa. Warto wyjaśniać sytuację w prosty sposób, dostosowując język do wieku dziecka. Najmłodszym wystarczy powiedzieć, że drony to maszyny latające, które czasem pojawiają się w miejscach, w jakich nie powinny, i że wojsko je zatrzymuje, żebyśmy byli bezpieczni. Starszym można wytłumaczyć trochę więcej, podkreślając, że są odpowiednie służby i procedury, które działają właśnie po to, aby nas chronić. Kluczowe jest zapewnienie dziecka, że dorośli czuwają i dbają o bezpieczeństwo - podkreśla.

Friedrich przypomina, że ważne, by nie udawać, że wiemy wszystko. Jeśli nie znamy odpowiedzi, możemy powiedzieć, że to sprawdzimy. 

I zachęca: - Dobrze ograniczać kontakt dzieci z mediami, bo ciągłe nagłówki i dramatyczne obrazy tylko potęgują lęk. Warto pokazać, że strach, złość czy niepokój są naturalne, i zachęcać do rozmowy o emocjach albo do prostych działań, które pomagają się uspokoić, jak rysowanie czy zabawa. Dzieciom ogromnie pomaga codzienna rutyna, która daje poczucie stabilności, dlatego dobrze trzymać się zwykłych planów dnia - dodaje.

Ma też wskazówkę dla dorosłych: - Jeśli natomiast dorosły sam czuje niepokój czy napięcie, ważne, by rozmawiał o swoich obawach z innymi dorosłymi, a nie przenosił je na dzieci. Dzięki temu najmłodsi mogą czuć, że są pod dobrą opieką i że ich bezpieczeństwo pozostaje priorytetem.

Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę

Boisz się? To normalne

Więcej rad dla dorosłych zebrała dr Joanna Gutral, która na Instagramie przygotowała post o "Lękach i napięciu związanym z wojną i konfliktami zbrojnymi". Zaczyna go od slajdu: "Boisz się? To normalne". Psycholożka zauważa, że może nam dziś towarzyszyć wzmożone napięcie, bo "informacji jest dużo i są niepokojące". Sytuacje takie jak ta dzisiejsza "mogą być czynnikiem wyzwalającym dla objawów zaburzeń lękowych, ale i po prostu gorszego samopoczucia, przeciążenia, dużego poziomu stresu, trudności ze snem" - wylicza dr Gutral. Dzieci i młodzieży to nie omija.

Dlatego poprosiliśmy dr Gutral o radę dla nauczycieli i nauczycielek, którzy często jako pierwsi będą rozmawiali z dziećmi o aktualnej sytuacji w Polsce, ale to też rada, z której mogą korzystać rodzice.

- Po pierwsze, nie możemy udawać, że nic się nie dzieje - podkreśla dr Gutral. - Dzieci widzą nastroje nas, dorosłych. Słyszą audycje radiowe, telewizyjne, mają także dostęp do internetu. Udawanie, że nic się nie dzieje to najgorsza strategia, bo zaprzeczamy czemuś, co realne. To rodzi fałsz i potęguje napięcie. Rozumiem, że często chcemy w ten sposób chronić dzieci. Ale prawdziwa ochrona polega na weryfikowaniu ich wiedzy i uprawomocnieniu ich uczuć: czy rozumiesz, co się dzieje? Co w związku z tym czujesz? Napięcie i martwienie się są normalne. Warto wskazywać to, co w takich sytuacjach adaptacyjne: jakie są metody radzenia sobie, z jakich źródeł informacji warto korzystać. Warto też wskazywać, jak działają stosowne służby, by pokazać, że w obliczu potencjalnych zagrożeń nie jest się samym, wyjaśnić czym jest alert RCB, ale i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ogóle. Wszystko w tonie informacji dostosowanej do wieku, nie zaś straszenia i powiększania zagrożenia - dodaje.

Dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek, specjalistka od edukacji i praw człowieka, przygotowała krótki poradnik, jak nie ulec panice i dezinformacji. Przypomina: "Emocje, w tym strach, niepokój w obecnej sytuacji są naturalne. Ale też właśnie o to chodzi Putinowi".

Bezpieczna droga do szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w środę rano komunikat po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

"Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół" - przekazano.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, specjalizuje się w edukacji. Autorka bestsellerowych książek dla i o młodzieży, m.in. "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze". W 2024 r. ukazała się jej książka o wyzwaniach oświaty - "Cała nadzieja w szkole"
Czytaj także:
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
Świat
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Montpellier
Protesty we Francji. Zatrzymano prawie 200 osób
Świat
imageTitle
Kalinska o zalotach znanego tenisisty. "Pisał do wszystkich"
EUROSPORT
shutterstock_2518209177
Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"
BIZNES
Pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Próbował zgubić mundurowych w lesie
Najpierw uciekał autem, później próbował pieszo. Uzbierał ponad 70 punktów karnych
Trójmiasto
imageTitle
Jego dobra zmiana nie pomogła. "Jest frustracja"
EUROSPORT
shutterstock_2371508757
"Nerwowa reakcja" na warszawskiej giełdzie
BIZNES
Dron znaleziony pod Opocznem
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"
Lublin
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
WARSZAWA
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
RELACJA
Po pościgu zatrzymano cztery osoby
Usłyszał dźwięk ciętej blachy, wezwał policję. Chwilę później ruszył pościg
Lubuskie
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
METEO
Orlen, wagony
Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu
Świat
imageTitle
"Barcelona nie dotrzymuje obietnicy". Mecz musi zagrać na malutkim stadionie
EUROSPORT
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą
Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie
Rosyjskie drony
Tak wygląda masowa produkcja śmiercionośnych dronów w Rosji
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"
Trójmiasto
Ataki rosyjskich dronów
Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę
Stłuczka dwóch rowerzystów
"Rower rozpadł się na kawałki". Nagranie ze stłuczki rowerzystów
Poznań
Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń
W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęli dwaj kolejarze. Sąd uchylił wyrok
Poznań
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"
BIZNES
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
METEO
Holenderski F-35
MON Holandii: nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów
Rosyjskie drony w Polsce. Uwaga na dezinformację
FAŁSZ"Coś spadło na Zamość?", dron "w Ciechanowie"
Zespół autorów
Jan KunertMichał IstelGabriela Sieczkowska
Ministerstwo Zdrowia
Roszady w resorcie zdrowia. Czym zajmą się wiceministrowie?
Piotr Wójcik
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie
Kraków
imageTitle
Puchacz zmienił klub. "Dziwny ruch"
Najnowsze
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica