KROPKA NAD I Internetowe oszustwo z wizerunkiem Karola Nawrockiego. "Teraz sam jest ofiarą" Kamila Grenczyn |

Internetowe oszustwo dotyczące prezydenta. Frysztak: Nawrocki stał się właśnie ofiarą własnego weta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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W środę media opisywały krążące w sieci doniesienia na temat rzekomo organizowanej w lutym 2027 roku gali bokserskiej pod hasłem "NowRocky Boxing Night". Wydarzenie miałoby się odbyć w łódzkiej Atlas Arenie, a wśród gości mieliby znaleźć się prezydent Karol Nawrocki i znany filipiński pięściarz Manny Pacquiao.

Doniesienia te zdementował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który przekazał, że "mamy do czynienia z internetowym oszustwem", a wizerunek Nawrockiego został wykorzystany bezprawnie. "Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie - mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić, kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" - oświadczył w środę.

Sprawę komentował w "Kropce nad i" w TVN24 poseł KO Konrad Frysztak. - Nawrocki stał się właśnie ofiarą własnego weta - ocenił, nawiązując do niedawnej decyzji prezydenta w sprawie noweli wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA). Celem zmian było wprowadzenie procedury umożliwiającej szybkie blokowanie w internecie treści naruszających prawo.

- Ustawa mogła spowodować, że takie treści znikałyby z internetu natychmiast. W tej chwili nie można tego usunąć. Będzie postępowanie, będzie wyjaśnianie, będzie czas, będą miesiące. PiS głosował przeciwko, Nawrocki zawetował i teraz sam jest ofiarą własnego losu - stwierdził.

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Ustawa wdrażająca DSA. Konrad Frysztak: te komentarze nie nikną

Poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił z kolei, że "trzeba było przygotować właściwą ustawę, która nie pozwala rozszerzać interpretacji urzędników, że na przykład mowa nienawiści to może dotyczyć polityków, którzy krytykują drugą stronę".

Uściślijmy: ustawa zakładała możliwość wydawania nakazów blokowania nielegalnych treści przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji lub sądy. Te treści zostały wymienione w ustawie - to poważne przestępstwa opisane w Kodeksie karnym, w tym zlecenie zabójstwa, namawianie do samobójstwa czy handel ludźmi. Po zidentyfikowaniu takiej treści Urząd Komunikacji Elektronicznej zwracałby się do portalu lub platformy z wnioskiem o jej zablokowanie. Jeśli zgłoszenia dotyczyłyby treści, które - zdaniem krytyków ustawy - mogą zagrażać wolności słowa, o blokadzie nie decydowałby UKE, tylko sąd. Więcej znajdziesz w poniższym tekście Konkret24:

Frysztak powołał się na własne doświadczenia. - Kiedy czytam na swoim Facebooku czy na Twitterze informacje od ludzi, którzy mówią, że mnie zabiją, rozliczą się z moją rodziną, bardzo często są to ludzie, którzy mają zdjęcia z politykami PiS-u, którzy mają w tle zdjęcia Nawrockiego. Zgłaszam to do prokuratury. Wie pan, jaki jest problem? Postępowania trwają, ludzie na koniec dostają wyroki, ale niestety te komentarze nie nikną - zwrócił się do Smolińskiego.

Monika Olejnik o byciu ofiarą dezinformacji

Prowadząca Monika Olejnik przypomniała, że sama jest ofiarą dezinformacji w internecie. Chodzi o serię publikacji, jakoby w studiu "Kropki nad i" miało dojść do starcia między nią a prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim. Jednak ani w studiu programu, ani poza nim nic takiego nie miało miejsca.

Grafiki dotyczące tej sprawy miały cechy obrazów wygenerowanych przy użyciu sztucznej inteligencji, co opisał w czerwcu tego roku Konkret24. Jak wyjaśniono, wiele wskazywało na to, że publikacje były elementem kampanii oszustów chcących wyłudzać dane osobowe lub nakłonić użytkowników do przekazania pieniędzy.

- To jest wszystko fejk, to jest nieprawda. Pan się krzywi, a pan nie wie, że ludzie mogą stracić pieniądze przez to, że nie można tego usunąć, bo jak się usuwa, to się znowu pojawia - skomentowała Olejnik, zwracając się do posła PiS.

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