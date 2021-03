"Najgorsze wzorce państw totalitarnych". Stowarzyszenie "Themis" o wniosku prokuratury

Z apelem o "powstrzymanie akcji zmierzającej do wyeliminowania z życia publicznego sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego" zwróciło się do władz Polski Stowarzyszenie Sędziów "Themis". To reakcja na komunikat Prokuratury Krajowej, która wystąpiła o uchylenie immunitetów trzem sędziom Sądu Najwyższego.

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek, że wystąpiła o uchylenie immunitetów trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy "doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych". Chce im postawić zarzuty "nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Chodzi o sędziów Marka Pietruszyńskiego, Andrzeja Stępkę i Włodzimierza Wróbla.

W komunikacie prokuratury sędziowie wymienieni są z imienia i pierwszej litery nazwiska.

"Themis": akcja zainicjowana według najgorszych wzorców państw totalitarnych i dyktatorskich

We wtorek wieczorem do komunikatu prokuratury odniósł się Zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Jak podano, organizacja ta "apeluje do organów Państwa Polskiego o powstrzymanie akcji zmierzającej do wyeliminowania z życia publicznego sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, która to akcja, wymierzona m.in. przeciwko sędziom W. Wróblowi i A. Stępce, została zainicjowana według najgorszych wzorców państw totalitarnych i dyktatorskich".

"Wzywamy także obywateli do wyrażania masowego, zgodnego z prawem, sprzeciwu wobec instrumentalnych i wybiórczych działań prokuratury służących wąskiej grupie rządzących, celem utrzymania władzy za wszelką cenę" – zaapelowało Stowarzyszenie Sędziów "Themis".

"Musimy wspólnie już dziś bezkompromisowo stanąć na straży prawa, ponieważ w przeciwnym razie jutro już nie będzie ani wolności obywatelskich, ani niezależnego sądownictwa. Będą tylko wola polityków i podporządkowani im posłuszni wykonawcy" – dodano.

"Sprawy immunitetowe są rozpoznawane dosyć szybko"

Piotr Falkowski, rzecznik nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej, powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że "te wnioski są na wczesnym etapie, dopiero są rejestrowane". - Nie możemy na razie nic powiedzieć o ich zawartości i o szczegółach tej sprawy – zaznaczył.

Podkreślał, że "sprawa o uchylenie immunitetu nigdy nie jest tylko formalnością". - Sąd zawsze musi zbadać wszystkie okoliczności. Prokuratura dostarczyła stertę akt z postępowania przygotowawczego. (...) Jest to na oko ponad 20 tomów – poinformował Falkowski.

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej: sprawy immunitetowe są rozpoznawane dosyć szybko TVN24

Pytany, jak długo może potrwać rozpatrywanie tej sprawy, nie podał konkretnego terminu, ale powiedział, że "sprawy immunitetowe są rozpoznawane dosyć szybko".

Izba Dyscyplinarna

Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy.

5 grudnia 2019 roku, na podstawie wyroku TSUE, sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń SN orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. To zostało potwierdzone w uchwale trzech izb SN z 23 stycznia 2020 roku. Wówczas to właśnie uzasadnienie w tej sprawie wygłaszał sędzia Włodzimierz Wróbel.

Na początku kwietnia 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzył skargę Komisji Europejskiej i zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Autor:pp//rzw

Źródło: tvn24.pl