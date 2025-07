Hołownia o spotkaniu z Kaczyńskim. "Nie uważam, że jest szatanem"

Hołownia o spotkaniu z Kaczyńskim: drugie miało miejsce w godzinach 21.30 - 23.30 Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szymon Hołownia jest krytykowany przez niektórych członków koalicji rządzącej za to, że spotkał się w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Hołownia przyznał, że miejsce spotkania "było błędem". Jednocześnie samego spotkania za błąd nie uważa. Stwierdził, że jako marszałek Sejmu ma "obowiązek" rozmawiać z przedstawicielami wszystkich sił politycznych.

- Dostałem baty, że nie powinienem rozmawiać z Kaczyńskim, że "spotkałem się z szatanem", "jak mogłem to zrobić" - ironizował Hołownia we wtorek w radiu TOK FM.

- Nie uważam, że (Kaczyński) jest szatanem. Jeżeli dzisiaj stoi za nim pół Polski, mam obowiązek z nim rozmawiać - podkreślił.

Hołownia: wnet i tak zginiemy w zupie

Hołownia przekonywał w TOK FM, że Polska ma przed sobą większe problemy niż nocne spotkania w prywatnych mieszkaniach - prezydentura Karola Nawrockiego czy relacje z USA za rządów Donalda Trumpa.

- Rozmawialiśmy o tym, co dalej, czy są jakieś punkty styczne. Oni mają koncepcję rządu technicznego, ale to by wprowadziło w kraju jeszcze większy chaos - ocenił Hołownia.

Marszałek zwrócił również uwagę na rosnące w Polsce poparcie dla prawicowych polityków. - Pamięta pan, co powiedział seler? - zwrócił się Hołownia do dziennikarza i wyjaśnił, że chodzi mu o cytat z wiersza Jana Brzechwy "Na straganie". - "A to feler - westchnął seler" i pamięta pan, co powiedziała wcześniej kapusta? "Na nic wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie" - dokończył lider Polski 2050.

- Stoimy w sytuacji, w której za dwa lata będziemy mieli taki kłopot, że Konfederacja z Braunem będą w okolicy 30 procent - uważa Hołownia.

Pytany, czy szedł na spotkanie do Bielana, aby temu zapobiec, odpowiedział: - Nie, ja przede wszystkim chcę zobaczyć, jakie są możliwości rozmowy z różnymi aktorami sceny politycznej, robiąc tę koalicję, którą robię.

Marszałek podkreślił, że "trzeba deeskalować sytuację" polityczną.

Kolacja "po włosku"

Hołownia, pytany o szczegóły spotkania u europosła PiS, zdradził również menu kolacji z politykami. - Jadłem sałatkę (...) była też chyba, ale nie pamiętam, czy to była mozzarella, czy caprese (...) raczej tak po włosku - opisał. - Było wino, ale o tej porze już raczej nie korzystam - dodał.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo