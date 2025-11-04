Moskal o przyznaniu Braunowi nagrody przez niałoruską organizację Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek OKO.press podało, że propagandowa białoruska fundacja - Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko - przyznała europosłowi Grzegorza Braunowi "Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka". Jak pisze portal, "standardowo dostają je osoby sympatyzujące z Putinem i Łukaszenką", a na czele fundacji stoi Dmitrij Bieliakow, który - według ustaleń niezależnego portalu reform.by – wcześniej pracował w białoruskim KGB.

Sprawę komentowali goście "Faktów po Faktach" w TVN24: wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal.

Zdaniem Moskala, Braun nie powinien przyjmować nagrody. - Chociaż to, że Grzegorz Braun jest politykiem prorosyjskim, chyba nie budzi jakiegoś szczególnego zaskoczenia - ocenił. Zapytany też o to, czy Braun mógłby być potencjalnym koalicjantem dla PiS, Moskal odparł, że ma o nim "opinię jak najbardziej krytyczną".

Wiceminister Marchewka mówił natomiast, że nagroda przyznana liderowi Konfederacji Korony Polskiej to "najlepszy dowód na to, w czyim interesie działa pan Braun".

OGLĄDAJ: TVN24 HD