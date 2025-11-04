Logo strona główna
Polska

Grzegorz Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"

Grzegorz Braun
Moskal o przyznaniu Braunowi nagrody przez niałoruską organizację
Źródło: TVN24
To, że Grzegorz Braun jest politykiem prorosyjskim, chyba nie budzi jakiegoś szczególnego zaskoczenia - mówił w "Faktach po Faktach" poseł PiS Michał Moskal, komentując przyznanie liderowi Konfederacji Korony Polskiej nagrody przez białoruską propagandową fundację. Zdaniem wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki (KO), jest to "najlepszym dowodem na to, w czyim interesie działa pan Braun".

We wtorek OKO.press podało, że propagandowa białoruska fundacja - Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko - przyznała europosłowi Grzegorza Braunowi "Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka". Jak pisze portal, "standardowo dostają je osoby sympatyzujące z Putinem i Łukaszenką", a na czele fundacji stoi Dmitrij Bieliakow, który - według ustaleń niezależnego portalu reform.by – wcześniej pracował w białoruskim KGB.

Sprawę komentowali goście "Faktów po Faktach" w TVN24: wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal.

Zdaniem Moskala, Braun nie powinien przyjmować nagrody. - Chociaż to, że Grzegorz Braun jest politykiem prorosyjskim, chyba nie budzi jakiegoś szczególnego zaskoczenia - ocenił. Zapytany też o to, czy Braun mógłby być potencjalnym koalicjantem dla PiS, Moskal odparł, że ma o nim "opinię jak najbardziej krytyczną".

Wiceminister Marchewka mówił natomiast, że nagroda przyznana liderowi Konfederacji Korony Polskiej to "najlepszy dowód na to, w czyim interesie działa pan Braun".

pc

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24, OKO.press

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Grzegorz BraunBiałoruś
