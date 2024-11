Konieczny o "nierozsądnej radości polskiej prawicy"

Kilkanaście minut później głos zabrał poseł koła Razem Maciej Konieczny. Powiedział, że do wyjścia na mównicę skłoniła go "ta nierozsądna radość po prawej stronie z powodu zwycięstwa Donalda Trumpa". - Pomoc dla Ukrainy staje pod znakiem zapytania, co może oznaczać trwały podział Ukrainy albo rosyjskie czołgi bliżej polskiej granicy. Wojna celna Stanów Zjednoczonych z Europą może zacząć się zaraz, co oznacza bezrobocie także w Polsce - powiedział Konieczny.