Generał Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego. Jest decyzja prezydenta
O decyzji Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. "Prezydent postanowił mianować z dniem 10 października gen. Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP" - napisał.
Ceremonia mianowania gen. Kukuły odbędzie się 11 listopada 2026 roku podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, kadencja na stanowiskach służbowych szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.
54-letni Kukuła funkcję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni od 10 października 2023 roku. Wcześniej przez sześć lat był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.