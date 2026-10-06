Polska Generał Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego. Jest decyzja prezydenta Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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O decyzji Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. "Prezydent postanowił mianować z dniem 10 października gen. Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP" - napisał.

Ceremonia mianowania gen. Kukuły odbędzie się 11 listopada 2026 roku podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, kadencja na stanowiskach służbowych szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.

54-letni Kukuła funkcję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni od 10 października 2023 roku. Wcześniej przez sześć lat był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.