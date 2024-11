Szef SKW: mamy mocne poszlaki na to, że niektórzy w Polsce realizowali cele polityki Rosji

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przewodniczący komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich przedstawił w zeszłym tygodniu na konferencji efekty prac komisji. Generał Jarosław Stróżyk poinformował, że komisja złoży wniosek do prokuratury w sprawie możliwości dopuszczenia się przez byłego szefa MON Antoniego Macierewicza zdrady dyplomatycznej. Chodzi między innymi o wycofanie się resortu z programu pozyskania tankowców powietrznych.

Generał Stróżyk: jesteśmy na wczesnym etapie działania komisji

Generał Stróżyk powiedział, że komisja do tej pory wydała swój pierwszy cząstkowy raport. - Prezentowałem go na Radzie Ministrów. Jest to raport 60-stronicowy, niejawny, o klauzuli poufne. I zawiera on szereg różnych, powiedziałbym, powiązań, szereg nazwisk, które mogą być ciekawe, ale niestety na tym etapie, tak jak powiedziałem, czy tak jak powiedziałem w czasie konferencji, nie możemy ich ujawnić - dodał.