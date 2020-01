Ta tablica upamiętnia pozbawioną sensu i wyjątkowo okrutną śmierć Pawła Adamowicza, mojego ukochanego męża, wspaniałego ojca naszych córek, prezydenta Gdańska: miasta wolności, solidarności i odwagi - mówiła w poniedziałkowy wieczór Magdalena Adamowicz. W Gdańsku została odsłonięta tablica upamiętniająca wieloletniego prezydenta miasta.

O godzinie 19.45 została odsłonięta tablica upamiętniająca Pawła Adamowicza. Tablica wmurowana została w okolicach średniowiecznej Katowni, gdzie w styczniu 2019 roku stała scena, na której Paweł Adamowicz został zaatakowany.

- Ta tablica upamiętnia pozbawioną sensu i wyjątkowo okrutną śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska, mojego ukochanego męża, wspaniałego ojca naszych córek, prezydenta Gdańska: miasta wolności, solidarności i odwagi - powiedziała wdowa po prezydencie miasta Magdalena Adamowicz.

- Ta tablica upamiętnia moment, w którym zło zatriumfowało. Moment, w którym zgasły światła, zapadła cisza i przerażenie. Moment, w którym jeden nóż miał zabić całe dobro tamtego dnia, cudownego, radosnego dnia. Moment, w którym my wszyscy przestraszyliśmy się zła - mówiła.

Jednak jak dodała Adamowicz, "to, co stało się następnego dnia po śmierci Pawła Adamowicza i dzieje się teraz rok po tych tragicznych wydarzeniach, udowadnia, że zło nigdy nie wygrywa, że dobro zawsze na koniec zwycięży". - Dlatego nie możemy dać zastraszyć się terrorowi. Zło zawsze jest w mniejszości, choć czasem na chwilę wygrywa, kiedy uda mu się zastraszyć tę większość, większą część dobrych ludzi. Zło zwycięża wtedy, kiedy my zaczynamy się bać, dlatego musimy być odważni - powiedziała.

- Dlatego Paweł był zawsze taki odważny, dlatego się nie bał, nie był oportunistą i namawiał do odwagi innych. Mówił, że ktoś musi pokazać odwagę, żeby reszta ludzi przestała się bać. Niech ta tablica będzie symbolem odwagi gdańszczanek i gdańszczan, Polek i Polaków, symbolem odwagi, która zwycięża zło - podsumowała Adamowicz, która obecnie jest posłanką Parlamentu Europejskiego wybraną z list Koalicji Europejskiej.

"Pamiętajmy, prawda, solidarność i wolność zawsze zwycięża"

Po żonie Pawła Adamowicza, głos zabrał jego brat Piotr Adamowicz. - Tamte dni, rok temu, nie były dniami łatwymi dla mnie osobiście, dla rodziców. Dziękuję za tamte dni, za waszą obecność, dziękuję dzisiaj także w imieniu rodziców za to, że jesteście - powiedział.

- Ja osobiście, rodzice, Magda z dziewczynkami czekamy na prawdę o tamtych dniach. Mam nadzieje, że kiedyś jej się doczekamy - mówił Piotr Adamowicz, który w ubiegłym roku został posłem i należy do klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Pamiętajmy i przekażcie to przesłanie dalej, do swoich rodzin, do swoich przyjaciół, do swoich sąsiadów - prawda, solidarność i wolność zawsze zwycięża. Dziękuję wam, że jesteście - dodał.

Piotr Adamowicz: pamiętajmy, prawda, solidarność i wolność zawsze zwycięża tvn24

Światełko dla Pawła Adamowicza

O godzinie 19.55 odbyło się zapalenie światełka dla śp. Pawła Adamowicza. Po tym gdańszczanie przeszli Traktem Królewskim na Most Zielony, gdzie ułożyli serce ze zniczy. Podobne serca po śmierci prezydenta tworzyli mieszkańcy innych polskich miast. W Gdańsku miało wtedy powstać "największe serce świata".

O godzinie 20.30 rozpoczęła się międzywyznaniowa modlitwa. To właśnie w gdańskiej bazylice 19 stycznia 2019 roku spoczął prezydent.

Aleja imienia Pawła Adamowicza i premiera książki

13 stycznia w Gdańsku oficjalnie otwarto aleję imienia zamordowanego prezydenta. W uroczystości udział wzięła rodzina Pawła Adamowicza oraz obecna prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

O godzinie 17.00 w Europejskim Centrum Solidarności w poniedziałek odbył się "Wieczór dla Przyjaciela" połączony z premierą książki "Śmierć Prezydenta. Czy zmienił nas tamten styczeń?" Katarzyny Żelazek. Książkę wydało właśnie ECS, a jest ona zbiorem 21 poruszających świadectw osób, które bardzo mocno przeżyły śmierć prezydenta miasta, doświadczyły zmiany w swoim życiu, a także zdjęć 13 pomorskich fotoreporterów dokumentujących życie Adamowicza, jego działalność polityczną oraz tragiczne wydarzenia ze stycznia 2019 roku.

- To trudny dzień, ale chciałbym dostrzec jego piękno. Jesteśmy w miejscu, które jest dziełem Pawła Adamowicza. On cały czas jest z nami. Jego wizja polskości się urzeczywistnia - nie tylko w Gdańsku, ale przede wszystkim w tym miejscu - mówił dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.

Dodał, że na sali zebrali się przyjaciele tragicznie zmarłego prezydenta. Ocenił, że Gdańsk i Europa jest inna niż w 1989 roku, ale przez ostatni rok "wszyscy zrozumieli, iż w Gdańsku znów jest nadzieja". - Zróbmy wszystko, żeby Gdańsk był znów nadzieją i źródłem odnowy Polski i Europy - zaapelował Kerski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. rodzice zabitego rok temu prezydenta, jego żona, brat, a także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i były prezydent Lech Wałęsa.

- Ta książką jest powinnością reporterską. Bardzo szybko okazało się, że każdy ma swoją opowieść. Większość moich rozmówców mówiła, że nie mogła uwierzyć w to, co się stało 13 stycznia, ale w dalszej części wszystkie te opowieści były inne. Zaczęłam te osoby wpisywać do notesu w telefonie, żeby do nich wrócić. Miałam jednak duży kłopot emocjonalny, żeby to zrobić, żeby wejść po raz kolejny w tę opowieść - podkreśliła autorka książki Katarzyna Żelazek.

"Refleksja nad radykalizmem politycznym"

W dniu śmierci prezydenta, 14 stycznia o godzinie 18. w Bazylice odprawiona zostanie msza święta.

Do 14 stycznia Bazylika Mariacka będzie otwarta do godziny 22.

We wtorek, 15 stycznia w godzinach od 10 do 18 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja "Przemoc i polityka".

"Pierwsza rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza skłania ku refleksji nad radykalizmem politycznym i jego skutkami w postaci przemocy w polskim życiu publicznym, której tragicznym wyrazem było morderstwo prezydenta Gdańska. Konferencja ma zebrać inicjatywy badawcze i aktywności, w ramach których podjęto próbę analizy sytuacji psychopolitycznej w Polsce, która przyczyniła się do morderstwa" - informują przedstawiciele Urzędu Miasta w Gdańsku.

W konferencji udział wezmą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Do końca stycznia w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności można oglądać instalację artystyczną "Antaby. Pamięci Prezydenta Adamowicza". W styczniu 2019 roku właśnie w tym miejscu przez dobę wystawiona była trumna z ciałem śp. prezydenta.