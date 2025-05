Tusk o "nowym otwarciu" w relacjach z Niemcami

Donald Tusk powitał w Warszawie kanclerza Niemiec Friedricha Merza Źródło: TVN24

Z pełną odpowiedzialnością ogłaszam nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, być może najważniejsze w historii ostatnich kilkunastu lat - powiedział Donald Tusk po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Wybrany we wtorek przez Bundestag kanclerz Friedrich Merz przebywa w środę z wizytą w Warszawie. Szef niemieckiego rządu rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej tego samego Merz odwiedził Francję i spotkał się prezydentem Emmanuelem Macronem.

- Mamy realną szansę, aby relacje polsko-niemieckie wzmocnić w taki sposób, aby służyły jak najlepiej Polsce, Niemcom i Europie - powiedział premier Tusk na konferencji zorganizowanej po rozmowie z Merzem.

Szef polskiego rządu zwrócił się do Merza, mówiąc, że zna bardzo dobrze poglądy kanclerza Niemiec i jego stosunek do relacji polsko-niemieckich i Europy. - Wiem wystarczająco dużo, żeby być dzisiaj optymistą co do przyszłości naszych relacji - podkreślił premier.

Jak ocenił Tusk, gest Merza, polegający na odwiedzeniu Paryża i Warszawy w pierwszym dniu urzędowania, "pokazuje bardzo wyraźnie, jak ważne dla przyszłości Europy - a to znaczy w jakimś sensie, że i dla przyszłości świata - są relacje polsko-niemieckie, jak ważna jest silna Europa". - A silna Europa będzie tylko wtedy, kiedy będziemy brali za to wspólną i pełną odpowiedzialność - dodał.

- Z pełną odpowiedzialnością ogłaszam nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, być może najważniejsze w historii ostatnich kilkunastu lat - oświadczył premier Tusk.

Friedrich Merz i Donald Tusk w Warszawie Źródło: PAP

Wizyta Friedricha Merza w Polsce

Merz złożył we wtorek przysięgę w Bundestagu. Wcześniej parlament wybrał lidera CDU na kanclerza, a prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wręczył mu akt nominacji.

Merz dopiero w drugim podejściu uzyskał wymaganą większość w Bundestagu. W pierwszym głosowaniu, przed południem, nieoczekiwanie dostał tylko 310 głosów, 18 mniej, niż liczą kluby tworzące koalicję rządową. Premier Tusk gratulował Merzowi wyboru na kanclerza Niemiec, dodając: "do zobaczenia jutro w Warszawie".