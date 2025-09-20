Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Fakty" TVN: zaskakujący zwrot w sprawie Sławomira Nowaka

|
Sławomir Nowak
Rozmowa z Robertem Zielińskim o sprawie Sławomira Nowaka
Źródło: TVN24
Sąd umorzył sprawę tak zwanego "polskiego wątku" afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to de facto przed formalnym rozpoczęciem procesu - ustalił Michał Tracz, reporter "Faktów" TVN. Sąd powołał się na przepisy mówiące o "oczywistym braku podstaw oskarżenia".

Sławomir Nowak to były poseł Platformy Obywatelskiej, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w drugim rządzie Donalda Tuska (2011-2013), a wcześniej szef gabinetu politycznego premiera Tuska. Po oskarżeniach związanych z niewpisaniem zegarka do oświadczenia majątkowego odszedł z polityki. W 2016 roku został szefem Ukrawtodoru, ukraińskiej państwowej agencji drogowej.  

W grudniu 2021 roku prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, zarzucając kilkanaście przestępstw, głównie o charakterze korupcyjnym. Strona ukraińska również zarzuciła Nowakowi szereg przestępstw korupcyjnych.

W 2021 roku prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a prokuratorem krajowym jego bliski współpracownik - Bogdan Święczkowski. 

Proces karny Sławomira Nowaka i kilkunastu innych osób ruszył nieco ponad rok temu. Dość szybko wyodrębniono z niego kilka wątków, w tym tak zwany "wątek polski". Chodzi o rzekome przyjmowanie przez Nowaka łapówek w zamian za załatwienie intratnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów. 

Sławomir Nowak
Sławomir Nowak
Źródło: Andrzej Iwanczuk/PAP/EPA

Umorzenie

Tak zwane posiedzenie wstępne sądu odbyło się w piątek. Sąd podjął na nim decyzję o umorzeniu "wątku polskiego" sprawy. Powołał się przy tym na przepisy Kodeksu postępowania karnego mówiące o konieczności umorzenia sprawy z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

Co to oznacza? - Sąd wyraźnie podkreślił, że nie ma żadnych dowodów świadczących o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa przez mojego klienta. W takiej sytuacji proces nawet nie rusza - powiedziała reporterowi "Faktów" TVN Joanna Broniszewska, pełnomocniczka Sławomira Nowaka. 

I co ciekawe - do wniosku obrony o umorzenie postępowania przyłączył się prokurator. W ostatnim czasie, już po zmianie władzy, zmienił się prokurator referent tej sprawy.

Nowak: mam gorzką satysfakcję

W rozmowie z Michałem Traczem Nowak przyznał, że ma nadzieję, że ktoś kiedyś odpowie za, jego zdaniem, fałszywe oskarżenie go. - Daleki jestem od triumfalizmu, ale to przywraca wiarę w wymiar sprawiedliwości. Mam gorzką satysfakcję, że to na moim przypadku wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. Całe oskarżenie opiera się na pomówieniach tej samej osoby - dodał. 

Główny proces Sławomira Nowaka, dotyczący w dużej mierze rzekomej korupcji w Ukrainie, wciąż toczy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. - Przede mną jeszcze długa droga, by udowodnić swoją niewinność - komentuje Nowak. 

Nowak jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Tracz

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Iwanczuk/PAP/EPA

Udostępnij:
Michał Tracz
Michał Tracz
Czytaj także:
imageTitle
Kluczowy moment dla triumfu Polaków. "Do końca turnieju szliśmy już jak burza"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie
BIZNES
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista
Rzeszów
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
METEO
imageTitle
Drużyna Europy z mocnym otwarciem w Laver Cup. Alcaraz błyszczy w deblu
EUROSPORT
Biała Podlaska. Uszkodziła nie ten samochód
Chciała się zemścić na byłym chłopaku. Pomyliła auta
Lublin
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
100 razy droższe wizy. Trump złożył podpis
BIZNES
Dom Książki w 1993 r.
"Czterej Pancerni", encyklopedie i mała fabryczka nagrobków. Witajcie w Domu Książki
Filip Czekała
Minister kultury Marta Cienkowska na konferencji w kinie Kultura
Ministra kultury: nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie tam Izrael
Polska
Jedna osoba została ciężko ranna
28-latek wjechał przed pociąg. W samochodzie miał narkotyki
Łódź
Szczecin. Martwe ryby
Śnięte ryby w jeziorze. Zebrano już 360 kilogramów
Szczecin
imageTitle
Polscy siatkarze poznali potencjalnego rywala w ćwierćfinale
EUROSPORT
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
METEO
Erik Siebert
Trump chciał, żeby odszedł. Kilka godzin później podał się do dymisji
Świat
imageTitle
Dwa zwycięstwa jednego dnia. Świątek zagra o tytuł
EUROSPORT
lodz sklej
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa
Świat
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Żołnierz wśród podejrzanych o produkcję narkotyków. Zatrzymano też policjantkę
Łódź
18 1110 kadr na kino-0008
Trwa Święto Kina, apel o wykluczenie Izraela z Eurowizji, zawrotna suma za rolę
KADR NA KINO
Ministerstwo Finansów
Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski
BIZNES
Nowotwory głowy i szyi
Nowy czynnik ryzyka "zmienił epidemiologię nowotworów głowy i szyi"
Zdrowie
Pijany 54-latek zaatakował ratownika
Pijany 54-latek zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc
Wrocław
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
METEO
Flensburg, Niemcy
Zakazał wstępu Żydom. Oburzenie w Niemczech i ruch prokuratury
Świat
imageTitle
Świątek pokonała Joint w półfinale turnieju w Seulu
EUROSPORT
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
WARSZAWA
Tunel na granicy białorusko-polskiej
Wykopali tunel i próbowali nim przekroczyć granicę
Białystok
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
METEO
Lotnisko Heathrow
Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty
BIZNES
rosja policja shutterstock_1425977705
Tajemnicza śmierć prezesa rosyjskiej spółki. Kolejny taki przypadek
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica