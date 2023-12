W exposé premiera Morawieckiego pojawił się "slajd"

W czasie swojego exposé w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zaliczył wpadkę. W pewnym momencie, gdy czytając z kartki mówił o korzyściach wynikających z wprowadzenia 500 i 800 plus przez PiS, padło słowo "slajd".

Przejęzyczenia Morawieckiego podczas exposé w Sejmie

- Polityka nierówności i wyrównywania szans, której symbolem stało się 500, a teraz 800 plus, wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, wyzwoliło nowe pragnienia, nowe aspiracje. I bardzo dobrze - mówił premier, kilkukrotnie się przy tym przejęzyczając. - Slajd... - powiedział po chwili, od razu się jednak poprawiając i kontynuując swoją wypowiedź. - Stąd też kolejnym krokiem musi być oferta kultury skierowanej nie tylko do wąskiego grona odbiorców, ale taka, która adresowana jest do wszystkich mieszkańców Polski - mówił.