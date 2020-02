Koniec kadencji Bejdy w CBA

Koniec kadencji

Co mówi ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o wyborze szefa Biura? W punkcie 2 artykułu 6 czytamy: "Ponowne powołanie na szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy".

Ustawa przewiduje tutaj wyłącznie rolę premiera, który przedstawiając kandydata, musi zasięgnąć opinii prezydenta, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych a także sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Ale już brzmienie tych opinii nie zobowiązuje go do niczego.