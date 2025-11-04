Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Wiceminister potwierdza

Źródło: TVN24

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odwołano dyrektora audytu, dyrektora kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR - ustalili dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski oraz dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz. To pokłosie afery z działką pod CPK.

O te ustalenia pytany był przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską wiceminister rolnictwa Adam Nowak. - Według mojej wiedzy część osób na średnich stanowiskach kierowniczych zostało zwolnionych, nastąpiły zmiany krajowe w kierownictwie na szczeblu dyrektorskim - powiedział.

Nowak przypomniał przy tym, "w jakich warunkach" powstawał KOWR. - Rok 2017, połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Wszyscy pracownicy tych dwóch agencji dostali wypowiedzenia. I powstaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w którym politycy PiS-u na kierowniczych stanowiskach w KOWR-ze byli panami życia i śmierci w wymiarze zawodowym wszystkich tych pracowników - powiedział. - Widać, że politycy PiS-u głęboko dokonali zmian kadrowych w wielu instytucjach - dodał. Dopytywany, czy stanowisko straciła pełniąca obowiązki dyrektora audytu i pełniąca obowiązki dyrektorka kadr, kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR-u, czy też zmiany miały szerszy charakter, Nowak odparł: - Według informacji, które uzyskałem, zmiany na szczeblu, który pani podała, nastąpiły i dotyczyły tych osób.

