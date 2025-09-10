Logo strona główna
Polska
|

Drony nad Polską. "Obserwowano, w jaki sposób zachowają się polskie instytucje"

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Jeżeli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wypuszcza alert kilkanaście minut przed godziną dziewiątą, to z zewnątrz wygląda tak, jakby urzędnicy przyszli do pracy o ósmej i dopiero zaczęli drapać się po głowie i zastanawiać się, co trzeba zrobić - mówi nam Paweł Prus, ekspert ds. komunikacji z Instytutu Zamenhofa. Robert Pszczel zwraca jednak uwagę, że "sytuacja była bezprecedensowa, więc potrzebna była tutaj szczegółowa weryfikacja i ostrożność". Jak władza powinna komunikować się z obywatelami w sytuacjach takich, jak ta z dzisiaj?
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE
Kluczowe fakty:
  • W nocy z 9 na 10 września, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Co wiemy?
  • Czosnówka, Wyryki-Wola, Cześniki, Wohyń i Krzywowierzba-Kolonia - na terenie tych miejscowości w województwie lubelskim odnaleziono szczątki dronów. Elementy zestrzelonych maszyn znaleziono też w Mniszkowie (Łódzkie) i w miejscowości Oleśno (Warmińsko-Mazurskie). W miejscowości Wyhalew (Lubelskie) zlokalizowano szczątki pocisku "niewiadomego pochodzenia". Sztab Generalny Wojska Polskiego wskazał, co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonych obiektów.
  • Osoby przebywające na terenie siedmiu województw otrzymały informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  • Jak w takiej sytuacji rządzący powinni komunikować się z obywatelami? Pytamy ekspertów, czy władza zdała egzamin z komunikacji kryzysowej.

- Wrzucenie kilkunastu dronów w polską przestrzeń powietrzną było nie tylko testem naszych zdolności obronnych w sensie militarnym, ale też testem naszych zdolności komunikacyjnych i zarządzania kryzysem - mówi nam Paweł Prus, ekspert ds. dezinformacji w medialnym think-tanku Instytut Zamenhofa, członek rady odporności przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, której celem jest wzmacnianie odporności społecznej na dezinformację międzynarodową oraz opracowywanie opinii i rekomendacji dotyczących działań w tym obszarze.

- Reakcja państwa na sytuację z nocy była na pewno bardzo uważnie obserwowana z zewnątrz: obserwowano, w jaki sposób zachowają się polskie instytucje, w jaki sposób zachowa się klasa polityczna, czy będzie na przykład dalej się kłócić i wzajemnie oskarżać, czy jednak będzie w stanie współpracować w obliczu takiego zagrożenia, czy instytucjom uda się jakby komunikacyjnie zapanować nad kryzysem i nie dopuścić do paniki - podkreśla Prus.

Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT

WARSZAWA

Scenariusze trzeba przygotować wcześniej

- W komunikacji między rządem a społeczeństwem, zwłaszcza w takich kryzysowych sytuacjach, najważniejsze są trzy rzeczy- mówi TVN24+ Robert Pszczel, dyplomata, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. I precyzuje: - Pierwsza to oczywiście wiarygodność. Nie można podawać informacji niesprawdzonych. Druga rzecz to koordynacja i podział obowiązków. Trzecia rzecz to tempo. Oczywiście nie kosztem wiarygodności, bo jeśli rządowa komunikacja, kolokwialnie mówiąc, prześpi sprawę, to ludzie zaczną korzystać z różnych niesprawdzonych źródeł, a to jest prosta droga do ulegania dezinformacji. A jeśli sprawy dotyczą jeszcze kwestii międzynarodowych, to już jest gra na wielu fortepianach.

Jak postępować, gdy otrzyma się alert RCB o ataku dronów?
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Jego zdaniem komunikacja z obywatelami zadziałała w środę dobrze. Natomiast, jak mówi, informowanie obywateli nie może się kończyć na jednym czy drugim komunikacie. To musi być aktualizacja najważniejszych informacji wraz z rozwojem wydarzeń.

- Polityka informacyjna nie funkcjonuje w próżni. Nie ma jednego wzoru dla władz państwa i rzeczników, że zdarza się taka sytuacja, więc reagujemy tak i tak. Każdy przypadek jest inny. Czasami strona rządząca uzna, że w danym przypadku najlepszy będzie szczegółowy komunikat, w innym - choćby ze względów bezpieczeństwa - informacja będzie dużo bardziej lakoniczna - mówi Pszczel.

"Prowokacja Ukrainy, Tuska i UE", by "wpłynąć na Trumpa". Dezinformacja po ataku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

FAŁSZ"Prowokacja Ukrainy, Tuska i UE", by "wpłynąć na Trumpa". Dezinformacja po ataku

Michał Istel

Bardziej krytyczny jest Paweł Prus.

- Żelazną zasadą komunikacji w kryzysie jest to, że trzeba umieć przewidywać wcześniej różne niekorzystne scenariusze i być do komunikacji kryzysowej przygotowanym - mówi ekspert.

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica