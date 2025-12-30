Tusk zwołał pilną naradę wojewodów

Woda z zalewu wiślanego zalewa Frombork

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. "cofką" i innych zdarzeniach związanych z pogodą" - napisał premier na X.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że będzie to spotkanie wojewodów z terenów objętych zagrożeniem "cofki". Jak dodał, w odprawie będą też uczestniczyć przedstawiciele służb podległych MSWiA.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało z kolei, że we wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.

