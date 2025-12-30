Logo strona główna
Polska

Tusk zwołał pilną naradę wojewodów

Tusk Helsinki
Woda z zalewu wiślanego zalewa Frombork
Jeszcze we wtorek wieczorem odbędzie się pilne spotkanie wojewodów związane z trudną sytuacją pogodową w części kraju.

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. "cofką" i innych zdarzeniach związanych z pogodą" - napisał premier na X.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że będzie to spotkanie wojewodów z terenów objętych zagrożeniem "cofki". Jak dodał, w odprawie będą też uczestniczyć przedstawiciele służb podległych MSWiA.

Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce

Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce

WARSZAWA
Trwa narada wojewodów. Zagrożenie "cofką"

Trwa narada wojewodów. Zagrożenie "cofką"

RELACJA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało z kolei, że we wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo na tvn24.pl >>>

pc

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald TuskAlert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwapogoda
