Tusk zwołał pilną naradę wojewodów

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. "cofką" i innych zdarzeniach związanych z pogodą" - napisał premier na X.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że będzie to spotkanie wojewodów z terenów objętych zagrożeniem "cofki". Jak dodał, w odprawie będą też uczestniczyć przedstawiciele służb podległych MSWiA.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało z kolei, że we wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.
