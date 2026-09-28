Polska Donald Tusk zapowiada "deser". Waldemar Żurek odpowiedział Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Tusk: ludzie oczekują szybkich zmian Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Donald Tusk opublikował w poniedziałek na platformie X nagranie, które rozpoczął od recytacji fragmentu "Lokomotywy", wiersza autorstwa Juliana Tuwima. - "Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się koło za kołem" - deklamował szef rządu.

- Już wam kiedyś czytałem Tuwima, ale tak jest właśnie z rozliczeniami. Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Tak, tak, wiem to wszystko, ale zobaczcie na liczby: 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty 678 podejrzanym. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów złotych - wymieniał Tusk.

Nie sprecyzował jednak, które sprawy ma na myśli.

Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki... nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu. https://t.co/JjwOnD11fP — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 28, 2026 Rozwiń

Premier zakończył, przypominając: - Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.

Nawiązał w ten sposób nie tylko do nazwiska ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, lecz także do nagrania opublikowanego w październiku 2025 roku, na którym widać było, jak je zupę. - Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser - powiedział wtedy. Wówczas Waldemar Żurek życzył premierowi "smacznego".

Żurek: nie ma żadnej przerwy od roboty

Minister sprawiedliwości także zareagował na nowy wpis premiera. "Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki. Nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu" - napisał, podając dalej wpis Tuska.

Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki... nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu. https://t.co/JjwOnD11fP — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 28, 2026 Rozwiń

Niedługo po tym Żurek zamieścił kolejny wpis, w którym poinformował, że powołał w Prokuraturze Krajowej "specjalny zespół śledczy (...) który rozliczy aferę ZondaCrypto".

Z kolei w 2025 roku - przed pierwszą wymianą zdań o żurku i deserze - minister sprawiedliwości skierował do Sejmu liczący 158 stron wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obecnie Ziobro - na którego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie zgodził się Sejm - przebywa w USA. Twierdzi, że nie uciekł z Polski. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ostatnio do Sejmu trafiło uzupełnienie wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu.