Tusk: Polska nie szuka wroga

Szef rządu odwiedził w piątek Centrum Operacyjne Dowodzenia jednostki GROM i spotkał się z żołnierzami. - Jesteście urodzonymi zwycięzcami, zawsze gotowymi do akcji, dla których nie ma rzeczy niemożliwych - zwrócił się do żołnierzy Tusk. Jak ocenił szef rządu, Polacy wiedzą, że jeśli spotka ich jakieś zagrożenie, na przykład zostaną porwani, to GROM jest od tego, aby im pomóc, a jeśli trzeba, to także wyeliminować przeciwnika, który zagraża państwu polskiemu i obywatelom. - Jesteście oczkiem w głowie całego narodu - dodał.

Premier stwierdził: "nie ma takiej instytucji, która mogłaby się mierzyć z wami, jeśli chodzi o zaufanie Polaków". - Ono jest uzasadnione - ocenił. - Polska i Polacy są bezpieczni dzięki wam. Chcę za waszą służbę, też za służbę waszych poprzedników, bohaterską, z pełnym oddaniem jeszcze raz w dniu waszego święta serdecznie podziękować. Polska jest wam wdzięczna. Polska dzięki wam jest bezpieczna. Polska jest gotowa do zwyciężania w każdej trudnej sytuacji, właśnie dzięki wam - dodał szef rządu.

- Wy najlepiej wiecie, co się dzieje w przestrzeni, którą staracie się kontrolować i robicie to skutecznie. Jesteście wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba - mówił od żołnierzy Tusk. Dodał, że jest pod wielkim wrażeniem ich innowacyjnego myślenia i nowoczesności, a także tego, że są gotowi "do działania w powietrzu, na ziemi, pod wodą, na wodzie".

Tusk o trzech filarach bezpieczeństwa

Tusk powiedział też, że dzięki żołnierzom GROM wszyscy w Polsce mają poczucie "zaufania i narastającej pewności", że są bezpieczni. Jak dodał, we współczesnym świecie szacunek mają tylko silne kraje a Polska, dzięki nim, należy do silnych państw.

Premier mówił o trzech filarach bezpieczeństwa. To: odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodu wobec spraw bezpieczeństwa oraz żołnierze.

Odnosząc się do odpowiedzialnej polityki, podkreślił, że "Polska nie szuka wroga, nie szuka żadnych ryzyk niepotrzebnych". - Polska ma oparcie w sojuszu NATO-wskim, w Unii Europejskiej. Dobrze współpracujemy z większością naszych sąsiadów - dodał.

Jak powiedział, "ta odpowiedzialna polityka pozwala nam wierzyć w to, że nie będzie bezpośredniego zagrożenia".

- Drugim filarem, tak jak 105 lat temu, jest to, że w sprawach bezpieczeństwa, i jesteśmy wam tu winni, także wam gromowcom, polscy politycy są i muszą być zjednoczeni. Tak jak zjednoczony był wówczas i dzisiaj naród wokół spraw bezpieczeństwa - mówił Tusk.

Zadeklarował, że "zrobi wszystko, żebyśmy w sprawach bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, obrony naszych granic, kiedy będzie trzeba, byli zjednoczeni, tak jak 105 lat temu".

- Trzecim, najważniejszym filarem jesteście wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że wy jesteście i że na was można zawsze liczyć - podkreślił premier.

Tusk: chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie pamiętali o 15 sierpnia

Nawiązał również do planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, którzy mają rozmawiać między innymi o wojnie w Ukrainie.

- Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy, wszyscy bez wyjątku, w Europie i na świecie, przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. (...) Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO, pamiętali o 15 sierpnia i pamiętali o tym, że w takich warunkach, w jakich przyszło nam żyć, wy w tych warunkach pracujecie, czasami walczycie wprost na co dzień, że w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła i przekonanie, że można zwyciężać - powiedział premier.

35-lecie GROM-u

GROM obchodzi w tym rok 35-lecie utworzenia. Jednostka powstała w 1990 roku z inicjatywy generała Sławomira Petelickiego, pierwotnie jednak jako formacja ochronna i antyterrorystyczna podlegała pod resort spraw wewnętrznych. W 1999 roku jednostkę podporządkowano MON, a służący w niej funkcjonariusze zostali żołnierzami Wojska Polskiego.

Żołnierze GROM brali udział w szeregu zagranicznych misji - między innymi w latach 90. uczestniczyli na Bałkanach w misjach, takich jak zatrzymanie serbskiego zbrodniarza wojennego Slavka Dokmanovicia. W kolejnych latach GROM angażował się między innymi w misje na Bliskim Wschodzie, w tym w: Iraku, Kuwejcie i Afganistanie; w latach 2003-2024 brali udział w operacji Iraqi Freedom, w czasie której między innymi zwalczali członków Al-Kaidy.

W Afganistanie brali udział na przykład w misjach uwalniania zakładników, a także ochraniali polskich żołnierzy i VIP-ów. W 2021 brali udział w ewakuacji obywateli Polski i innych państw europejskich oraz ich współpracowników z Afganistanu.

Obecnie poza GROM w skład polskich Wojsk Specjalnych wchodzi Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Jednostka Wojskowa AGAT, Jednostka Wojskowa NIL, wyspecjalizowana w działaniach morskich Jednostka Wojskowa Formoza oraz 7. Eskadra Działań Specjalnych, zapewniająca wsparcie lotnicze specjalsom.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

15 sierpnia został ogłoszony w 1923 roku świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

