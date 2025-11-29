Tusk "przypomina" sojusznikom. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"

"Chciałbym przypomnieć naszym sojusznikom, że NATO powstało, by chronić Zachód przed sowiecką agresją, czyli przed Rosją. Fundamentem była solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło" - napisał premier po angielsku w portalu X.
Choć premier nie napisał wprost, do kogo lub do czego się odnosi, jego wpis pojawił się dzień po wizycie premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie. Orban na Kremlu spotkał się z dyktatorem Władimirem Putinem.
Celem jego wizyty - jak zapowiadał - było omówienie kwestii dostaw energii na Węgry. - Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości. (...) Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej - powiedział już po spotkaniu Orban.
