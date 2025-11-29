Logo strona główna
Polska

Tusk "przypomina" sojusznikom. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"

Donald Tusk
Gen. Koziej: nie powinniśmy się zgodzić, żeby Ukraina miała zakaz wstępu do NATO
Źródło: TVN24+
Premier Donald Tusk "przypomniał" sojusznikom, w jakim celu powstało NATO. "Fundamentem była solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło" - napisał.

"Chciałbym przypomnieć naszym sojusznikom, że NATO powstało, by chronić Zachód przed sowiecką agresją, czyli przed Rosją. Fundamentem była solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło" - napisał premier po angielsku w portalu X.

Choć premier nie napisał wprost, do kogo lub do czego się odnosi, jego wpis pojawił się dzień po wizycie premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie. Orban na Kremlu spotkał się z dyktatorem Władimirem Putinem.

Celem jego wizyty - jak zapowiadał - było omówienie kwestii dostaw energii na Węgry. - Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości. (...) Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej - powiedział już po spotkaniu Orban.

Wkrótce więcej informacji.

Autorka/Autor: ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

