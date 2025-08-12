Logo strona główna
Polska

Tusk weźmie udział w rozmowach z Trumpem

Donald Tusk
Szłapka: Tusk weźmie udział w rozmowach europejskich liderów z Trumpem
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk weźmie udział w planowanych na środę rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z liderami europejskich państw - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o wideokonferencję zorganizowaną z inicjatywy kanclerza Niemiec. Rozmowa odbędzie się przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Władimirem Putinem.

Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, w środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza zostaną zorganizowane w formie wideokonferencji rozmowy z europejskimi liderami, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Donaldem Trumpem. Weźmie w nich udział też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rzecznik rządu, pytany po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów o udział premiera Donalda Tuska w rozmowach, oznajmił, że szef polskiego rządu będzie w nich uczestniczył.

Tusk ostrzega. "Bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk ostrzega. "Bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski"

Świat

Stanowisko 26 przywódców unijnych

Wcześniej przywódcy 26 państw UE oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów Unii Europejskiej z wyjątkiem Węgier. Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce.

pc

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Donald TuskDonald TrumpUSAUkrainaAlaskaRosjaWładimir Putin
