Tusk weźmie udział w rozmowach z Trumpem

Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, w środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza zostaną zorganizowane w formie wideokonferencji rozmowy z europejskimi liderami, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Donaldem Trumpem. Weźmie w nich udział też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rzecznik rządu, pytany po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów o udział premiera Donalda Tuska w rozmowach, oznajmił, że szef polskiego rządu będzie w nich uczestniczył.

Stanowisko 26 przywódców unijnych

Wcześniej przywódcy 26 państw UE oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów Unii Europejskiej z wyjątkiem Węgier. Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce.

