Premier o migracji: naszym śladem podążają także inne państwa

Donald Tusk o "złotym biznesie" dla Putina i Łukaszenki

Premier Donald Tusk mówił we wtorek w Sejmie o sytuacji na polskiej granicy i polityce wobec nielegalnej migracji. - Nasza argumentacja okazała się skuteczna i dzisiaj za naszym śladem podążają także inne państwa - przekonywał Donald Tusk.

Kluczowe fakty: Premier Donald Tusk zawnioskował we wtorek w Sejmie o zgodę na dalsze czasowe zawieszenie prawa do azylu.

W Sejmie mówił na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, określając migrację "złotym biznesem" dla Putina i Łukaszenki, a także nazywając ją "formą agresji na Polskę".

Donald Tusk powiedział też o stosunku innych państw do nielegalnej migracji, mówiąc, że idą "naszym śladem".

Premier Donald Tusk zawnioskował we wtorek w Sejmie o zgodę na dalsze czasowe zawieszenie prawa do azylu - ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Mówił na temat sytuacji na polskiej granicy i tłumaczył politykę w tej sprawie, przekonując, że skutecznie nakłania inne państwa do podobnego podejścia do nielegalnej migracji.

Nielegalna migracja to "złoty biznes"

Premier Donald Tusk nakreślił, jak wygląda sytuacja na polskiej granicy. Mówił o udziale Putina i Łukaszenki w przemytnictwie, które określił jako "złoty biznes" dla nich. - Łukaszenka i także Putin mobilizują tysiące nielegalnych migrantów przy pomocy przemytników. Gromadzą ich przy granicy z Polską, także Finlandią, Litwą, Łotwą. Jest to zarówno złoty biznes dla nich, jak i oczywiście wersja takiej poważnej wojny hybrydowej - mówił.

Podkreślił, że codziennie na granicy tysiące polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej pilnuje polskiej granicy. - Z narażeniem zdrowia, jak wiadomo niestety od czasu tragedii sierżanta Sitka, także z narażeniem życia - mówił o pracy służb.

Uszczelnienie granicy kluczowe dla rządu

Donald Tusk mówił także o tym, dlaczego presja migracyjna na Polskę była tak duża. Podkreślił, że jednym z powodów presji i opłacalności tego "biznesu" była prostota przepisów międzynarodowych. - Nielegalnie przekroczyłem granicę, złapali mnie, a ja mówię: chcę azylu. Sprawa jest zamknięta, trzeba przyjąć wniosek o azyl - tłumaczył.

Premier mówił również na temat tego, dlaczego inne państwa chcą odsyłać do Polski migrantów. - Taki ktoś jest zarejestrowany w Polsce. Nawet jak gdzieś pójdzie dalej, do Niemiec, do Francji, to jest ślad w Polsce i nie tylko w Polsce, ale ślad przede wszystkim w dokumentacji, która jest dostępna na całym świecie, że przekroczył granicę Unii Europejskiej przez Polskę. Wtedy pojawia się kolejny problem, czyli państwa mówią: weźcie ich z powrotem. Więc kluczowe dla mojego rządu było natychmiastowe uszczelnienie tej granicy - mówił.

Na temat zarzutów innych krajów wobec Polski odnośnie łamania praw i konwencji międzynarodowych, premier powiedział, że to "ważne prawo" nie może być realizowane, gdy jest "formą agresji na Polskę". - Ja sobie zdaję z tego sprawę, że prawo do azylu to jest ważne prawo. Ale nie wtedy, kiedy jest organizowane przez Rosję, Białoruś, przez przemytników, przez gangsterów i kiedy ta migracja jest nie tylko, że nielegalna, ale ma niezwykle masowy charakter. Jest w jakimś sensie formą agresji na Polskę - mówił.

Tusk o polityce innych państw wobec prawa do azylu

"Nasza argumentacja okazała się skuteczna"

Premier uspokajał w sprawie protestów i oskarżeń Polski o łamanie prawa międzynarodowego, tłumacząc, że inne kraje "podążają naszym śladem". - Nasza argumentacja, dlatego że się zdecydowaliśmy na to, okazała się skuteczna i dzisiaj za naszym śladem podążają także inne państwa, co jest dla nas ważne - mówił.

- Chcielibyśmy, aby ta granica z Białorusią i Rosją była szczelna na całym odcinku. Jeśli ktoś będzie przechodził przez Białoruś i Rosję i będzie później korzystał ze szlaku łotewskiego i litewskiego, to my znowu będziemy mieli problem. Więc to, że my ośmieliliśmy także wspólnie z Finlandią państwa do takiego twardego, prawnego blokowania możliwości korzystania z azylu nielegalnych migrantów, to daje wreszcie realną szansę, aby skutecznie zniechęcić przemytników i polityków, którzy organizują ten ohydny proceder - mówił premier.

Zawieszenie prawa do azylu

27 marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale może być przedłużone za zgodą Sejmu.

Rozporządzenie wynika z tzw. ustawy azylowej, którą rząd przyjął w grudniu 2024 roku. Ustawa ma przeciwdziałać zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi, organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej.

