"Przejścia nie ma". Tusk zapowiada kampanię w siedmiu państwach

Premier Tusk na granicy polsko-białoruskiej Źródło: TVN24

Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zapowiedział w ten sposób rozpoczęcie kampanii informacyjnej w siedmiu państwach, z których pochodzi najwięcej osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę.

Kluczowe fakty Pod koniec marca rząd czasowo ograniczył prawo do wnioskowania o azyl w Polsce.

W piątek premier zapowiedział kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzi najwięcej osób próbujących nielegalnie przekroczyć polskie granice.

Tusk: okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy.

"Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w siedmiu państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę" - powiedział Tusk w nagraniu opublikowanym w serwisie X w piątek po godz. 14. - Nasz przekaz będzie prosty: Polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom. Nie wierzcie Łukaszence. Nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda! - dodał premier.

- Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony, pilnują przez 24 godziny na dobę każdego milimetra. Zresztą zobaczcie sami - kontynuował Tusk. Następnie na ekranie wyświetliło się nagranie z zatrzymania migrantów na granicy.

Prawo do azylu

26 marca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Nowelizacja ustawy jest częścią strategii migracyjnej rządu, przyjętej w październiku ubiegłego roku. Na mocy ustawy z 27 marca rząd przyjął rozporządzenie o czasowym, terytorialnym ograniczeniu prawa do wnioskowania o azyl. "Wprowadza się czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej" - podano w Dzienniku Ustaw.