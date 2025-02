Po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Niemczech trwają pierwsze przymiarki do rozmów koalicyjnych między zwycięskim blokiem CDU/CSU a socjaldemokratyczną SPD . Lider chadeków Friedrich Merz, który zostanie prawdopodobnie nowym kanclerzem, liczy na szybkie rozpoczęcie negocjacji koalicyjnych oraz utworzenie rządu jeszcze przed Wielkanocą.

"Premier Donald Tusk rozmawiał z liderem CDU i kandydatem na kanclerza Friedrichem Merzem. Głównymi tematami: sytuacja polityczna po wyborach w Niemczech, bezpieczeństwo i zdolności obronne Europy oraz bieżąca sytuacja w Ukrainie" - czytamy we wpisie.

Friedrich Merz za wzmocnieniem współpracy europejskich państw

Według dziennika "Bild" szef CDU chce, by jego rząd stał się nową siłą napędową Europy. Przed wyborami "Bild" informował, że jeżeli zostanie on kanclerzem, najpierw pojedzie do Paryża i Warszawy.