Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja Nawrockiego

W poniedziałek Karol Nawrocki i Tamas Sulyok, prezydent Węgier, wystąpili wspólnie w Przemyślu z ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Po wystąpieniu obu prezydentów reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki po pytaniu oddalił się wraz z węgierskim prezydentem od mównicy, ale po chwili skierował się w stronę dziennikarzy. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - zwrócił się uniesionym głosem do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

To właśnie skomentował w swoim wpisie premier Donald Tusk. "Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno" - napisał w serwisie X.

Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie @NawrockiKn. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 23, 2026 Rozwiń

Różnice zdań w "rodzinie"

Karol Nawrocki w poniedziałek mówił między innymi o różnicach w polityce zagranicznej Polski i Węgier. - Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska to zagrożenie egzystencjalne, tak jak bolszewicy w 1920 roku. Polacy kochają Węgrów, ale nienawidzą Władimira Putina. Państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych, ale moje stanowisko jest jasne: Putin jest zagrożeniem dla NATO i Unii Europejskiej - powiedział.

Prezydent zakończył wystąpienie stwierdzeniem, że choć w "rodzinie" zdarzają się różnice zdań, to liczba spraw łączących Warszawę i Budapeszt przeważa nad tymi, które wywołują dyskusję.

Jeszcze w poniedziałek Nawrocki poleciał do Budapesztu, gdzie ma się spotkać z Orbanem.

