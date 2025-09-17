Logo strona główna
Polska

Tusk: żołnierz nie może spekulować, czy coś mu grozi za otwarcie ognia

Donald Tusk
Tusk: polski żołnierz nie może zastanawiać się, czy coś mu będzie groziło, jeśli otworzy ogień do agresora
Źródło: TVN24
Polski żołnierz nie może zastanawiać się, czy coś mu będzie groziło, jeśli otworzy ogień do agresora - powiedział premier Donald Tusk. Wskazał, że to "musi być naturalne i automatyczne".

Premier Donald Tusk brał udział w uroczystościach upamiętniających 86. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Odwiedził Wytyczno (lubelskie), gdzie złożył wieniec na cmentarzu żołnierzy Zgrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: TVN24

Tusk przypomniał, że w zeszłym roku zwrócił się do Sejmu o zmiany przepisów w zakresie użycia broni przez żołnierzy na granicy. - Kiedy ktoś atakuje naszą granicę, kiedy ktoś narusza nasze granice, kiedy ktoś atakuje nasze terytorium, kiedy ktoś z bronią w ręku albo w samolocie zagraża życiu naszych obywateli lub własności naszych obywateli, ten musi się liczyć z tym, że Wojsko Polskie otworzy ogień - mówił.

Tusk o warunkach, w których użycie broni przez żołnierzy na granicy nie będzie przestępstwem
"Tu nie ma miejsca na zastanawianie się"

- Polski żołnierz nie może w czasie, kiedy ma zestrzelić drona, czy ma ruszyć do akcji na polskiej granicy (...) zastanawiać się ani przez sekundę, czy coś mu będzie groziło, jeśli otworzy ogień do agresora - wskazał premier. Jak zaznaczył, "polskie wojsko jest od tego, żeby nas bronić, a my wszyscy jesteśmy od tego, żeby stać za polskim wojskiem w sposób bezdyskusyjny". 

- Tu nie ma szarości, tu nie ma miejsca na zastanawianie się, tak jak polski żołnierz, polski pilot czy strażnik graniczny nie może spekulować, zastanawiać się, czy interweniować, czy zestrzelić drona, czy otworzyć ogień do agresora - mówił szef rządu.

- To musi być naturalne, automatyczne. I będzie takie, jeśli żołnierze będą mieli tę pełną świadomość, że wszyscy bez wyjątku, niezależnie od barw politycznych, jesteśmy z nimi i za nimi - zauważył.

Zapowiedź premiera w sprawie zakupu okrętów podwodnych
Tusk zaznaczył, że "obowiązkiem każdego bez wyjątku - też w sytuacji, w jakiej znalazła się dzisiaj Polska i cała Europa - jest dać ochronę i pełne gwarancje bezpieczeństwa wykonywania tej trudnej misji, tej trudnej służby polskim żołnierzom". 

Premier zadeklarował, że państwo polskie będzie razem z żołnierzami, nawet gdy ci będą musieli podejmować najtrudniejsze decyzje. - Może to otrzeźwi także tych wszystkich, którzy albo ulegając dezinformacji rosyjskiej, albo ulegając emocjom, albo szukając politycznego interesu, chcieliby wbić klin między wojsko i społeczeństwo - powiedział.

pc

pc
Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

