Donald Tusk poleci do Berlina na szczyt przywódców

W poniedziałek w Berlinie odbędzie się szczyt z udziałem europejskich przywódców i przedstawicieli USA. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę w Ukrainie.

Premier Donald Tusk poleci do stolicy Niemiec w godzinach popołudniowych. W spotkaniu wezmą też udział między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni czy premier Holandii Dick Schoof.

Spotkanie poprzedza rozpoczynający się w czwartek unijny szczyt, na którym przywódcy mają podjąć ostateczną decyzję w sprawie sfinansowania pomocy dla Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskich.

Plan pokojowy dla Ukrainy

Od niedzieli w Belinie przebywa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył tego dnia w spotkaniu ukraińskiej i amerykańskiej delegacji. USA reprezentował specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po kilkugodzinnych rozmowach Witkoff poinformował, że "przedstawiciele przeprowadzili dogłębne dyskusje na temat 20-punktowego planu pokojowego, agend gospodarczych i innych kwestii". Ocenił też, że "osiągnięto znaczny postęp" i zapowiedział, że delegacje ponownie spotkają się w poniedziałek rano.

Ukraina przedstawiła USA zaktualizowaną wersję planu pokojowego w ubiegły czwartek. Pierwotna wersja porozumienia składała się z 28 punktów i była opracowana przez stronę amerykańską. Została ona jednak szeroko skrytykowana przez Kijów oraz jego sojuszników, których zdaniem sprzyjała ona żądaniom Rosji.

