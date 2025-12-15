Logo strona główna
Polska

Donald Tusk poleci do Berlina na szczyt przywódców

Donald Tusk
Donald Tusk pojawi się na szczycie przywódców w Berlinie
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk poleci w godzinach popołudniowych do Berlina - przekazał TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. Odbędzie się tam szczyt europejskich przywódców w sprawie wojny w Ukrainie.

W poniedziałek w Berlinie odbędzie się szczyt z udziałem europejskich przywódców i przedstawicieli USA. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę w Ukrainie.

Premier Donald Tusk poleci do stolicy Niemiec w godzinach popołudniowych. W spotkaniu wezmą też udział między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni czy premier Holandii Dick Schoof.

Spotkanie poprzedza rozpoczynający się w czwartek unijny szczyt, na którym przywódcy mają podjąć ostateczną decyzję w sprawie sfinansowania pomocy dla Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskich.

Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"

Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"

Świat
Zełenski przyleciał do Berlina. Mówi o konieczności kompromisów

Zełenski przyleciał do Berlina. Mówi o konieczności kompromisów

Świat

Plan pokojowy dla Ukrainy

Od niedzieli w Belinie przebywa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył tego dnia w spotkaniu ukraińskiej i amerykańskiej delegacji. USA reprezentował specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po kilkugodzinnych rozmowach Witkoff poinformował, że "przedstawiciele przeprowadzili dogłębne dyskusje na temat 20-punktowego planu pokojowego, agend gospodarczych i innych kwestii". Ocenił też, że "osiągnięto znaczny postęp" i zapowiedział, że delegacje ponownie spotkają się w poniedziałek rano.

Ukraina w Unii Europejskiej? Nowe doniesienia o planie pokojowym
Ukraina w Unii Europejskiej? Nowe doniesienia o planie pokojowym

Świat

Ukraina przedstawiła USA zaktualizowaną wersję planu pokojowego w ubiegły czwartek. Pierwotna wersja porozumienia składała się z 28 punktów i była opracowana przez stronę amerykańską. Została ona jednak szeroko skrytykowana przez Kijów oraz jego sojuszników, których zdaniem sprzyjała ona żądaniom Rosji.

