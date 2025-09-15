Tusk o "szukaniu wroga". Wskazał zagrożenie

Donald Tusk po posiedzeniu RBN Źródło: TVN24

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk znów podkreślił, że zagrożeniem dla Polski jest Wschód, a nie nasi europejscy partnerzy. "Nie szukajcie wroga na Zachodzie. Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność" - napisał wieczorem Tusk na platformie X.

Współpraca Polski z sojusznikami

Szef rządu nie wskazał, do kogo zaadresowany jest ten wpis, ale to nie pierwszy raz, gdy zwraca uwagę na konieczność utrzymywania relacji z zachodnimi partnerami. W ubiegłym tygodniu, gdy rosyjskie drony przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, Tusk zapewniał o współpracy z sojusznikami z NATO.

Dwa dni po tych zdarzeniach sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił nową inicjatywę wspierania bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu - Eastern Sentry (Wschodnia Straż). Stanowcza była także reakcja europejskich stolic, które zagwarantowały wsparcie w rozwijaniu tego projektu i wzmacnianiu wschodniej granicy naszego kraju.

