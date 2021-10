Tusk o organizatorach marszu narodowców: będą szli w marszu wstydu

W piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu decyzji o rejestracji marszu narodowców jako wydarzenia cyklicznego . To decyzja prawomocna. Po tej informacji szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że mimo to przemarsz 11 listopada odbędzie się. - Zgłosiliśmy inne zgromadzenie - poinformował w piątek Bąkiewicz.

Tusk: to PiS nakłada te kary na Polskę

Tusk odniósł się także do kary miliona euro dziennie jaką nałożył na Polskę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. "Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary" – napisano w komunikacie TSUE.