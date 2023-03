Donald Tusk na Śląsku. "Będziemy proponowali dziesięć miliardów złotych dla polskich gmin na remonty mieszkań"

Tusk: nie widzę powodu, żeby ktoś to blokował

- Jako Kaszeba mogę powiedzieć, że bardzo życzę wam konsekwencji w tej kwestii. Będę o tym rozmawiał między innymi w Radzionkowie. (...) Dobrze byłoby, żeby zrozumieli to ci, którzy do dzisiaj tego nie rozumieją, że dobrze pojęty regionalizm, kultura lokalna, regionalna to jest coś, co jest istotą polskości, a nie przeciwko polskości. Język śląski to jest część polskiego dziedzictwa - podkreślił szef PO.