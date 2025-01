Tusk leci na szczyt do Helsinek. Rozmowy o "zabezpieczeniu przed rosyjską dywersją"

Będziemy rozmawiali o praktycznych działaniach zabezpieczających Bałtyk przed rosyjską dywersją - powiedział premier Donald Tusk przed odlotem do Helsinek, gdzie we wtorek odbędzie się szczyt państw bałtyckich NATO.

- Te incydenty wiązane były z tak zwaną flotą cieni. To są statki rejestrowane w dziwny sposób, dwuznaczny, które głównie zajmują się transportem ropy. Wszystkie ślady na to wskazują, że jest to ropa rosyjska, omijają w ten sposób sankcje - mówił Tusk.

- Polska była bardzo zainteresowana, by ten proceder powstrzymać i żeby wzmocnić kontrolę na Bałtyku. Zaproponowaliśmy formę patrolowania przy użyciu jednostek NATO-wskich i także narodowych - dodał. - To wszystko wymaga absolutnie wzmocnienia bezpieczeństwa na Bałtyku - podkreślił, dodając, że "w tych rozwiązaniach chodzi o odstraszanie, ale też skuteczne monitorowanie, kto wpływa na Bałtyk, z czym, czy stanowi niebezpieczeństwo".

Ważna jest "stanowcza reakcja"

Jak stwierdził, "skutecznie (ich) zniechęcimy, kiedy będzie widać wyraźnie, że jesteśmy gotowi do radykalnych, twardych decyzji, że kiedy dochodzi do jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa Bałtyku, państwa będą gotowe - jak też to zrobiła Finlandia - do reagowania twardego, zatrzymania statku, zatrzymania załogi i wyjaśnienia do samego końca, kto odpowiada za akty dywersji czy próbę tej dywersji".