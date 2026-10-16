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"Jeszcze przed Wigilią". Donald Tusk: można się spodziewać eskalacji ze strony Rosji

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Donald Tusk
Tusk: jeszcze przed Wigilią można się spodziewać eskalacji ze strony Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zima będzie bardzo trudna. Rosja będzie testowała naszą reakcję - powiedział premier Donald Tusk. Ocenił, że "jeszcze przed Wigilią" można "spodziewać się jakiejś eskalacji" ze strony Kremla.

Tusk rozmawiał z dziennikarzami podczas powrotu ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Został zapytany o słowa byłego szefa BBN Jacka Siewiery, który powiedział w rozmowie w Radiu Zet, że jeszcze tej zimy należy spodziewać się "zasadniczego akordu" w prowadzonej przez Rosję przeciwko Europie wojnie hybrydowej. 

- Ja nie bawię się w moje prognozy ani intuicje. Dla mnie istotna jest wiedza i konkretne komunikaty co robić i jak działać - zarówno od służb specjalnych naszych, ukraińskich, jak i sojuszniczych. Wszystko to składa się na jeden oczywisty komunikat: można spodziewać się jakiejś eskalacji jeszcze przed Wigilią - powiedział premier.

Tusk: zima będzie bardzo trudna

Jak mówił, "zima będzie bardzo trudna, przede wszystkim, jeśli chodzi o granice, tory kolejowe - to wszystko, co po stronie ukraińskiej może służyć transportowi, w tym gazu, ropy czy jedzenia".

- Spodziewajmy się, tak, jak do tej pory, tylko na większą skalę, prób sabotażu czy jakichś prowokacji w Polsce. Na Łotwie już widziano jakichś ludzi w mundurach, Litwa spodziewa się jakiejś poważnej prowokacji. Natomiast jeden komunikat jest oczywisty: Rosja będzie tę eskalację potęgowała i będzie testowała naszą reakcję - na tym polega problem - powiedział.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskRosja
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